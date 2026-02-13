Doğal gaz ithalatı Aralık 2025'te yüzde 3,9 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, Aralık 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 7 milyar 654 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun geçen yılın aralık ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 960 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 3 milyar 693 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Böylece toplam doğal gaz ithalatı, söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 7 milyar 654 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 2 milyar 303 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 1 milyar 80 milyon metreküple Azerbaycan ve 575 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde LNG ithalatında ise ABD 2 milyar 321 milyon metreküp ithalatla ilk sırada yer aldı. Cezayir'den 479 milyon metreküp, Angola'dan 201 milyon metreküp, Nijerya'dan 188 milyon metreküp ve Senegal'den 103 milyon metreküp, Kamerun, Ekvator Ginesi ile Trinidad ve Tobago'dan 101'er milyon metreküp ve Mısır'dan 94 milyon metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 21,3 azaldı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 8,3 azalarak yaklaşık 6 milyar 383 milyon metreküpe geriledi.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi, yüzde 0,4 artışla 1 milyar 268 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi ise yüzde 13,4 artarak 1 milyar 580 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi de bu dönemde yüzde 21,3 azalarak 2 milyar 418 milyon metreküpe indi.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı da geçen yıl aralıkta 5 milyar 214 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 845 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 368 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.