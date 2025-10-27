Haberler

Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Ağustosta Yüzde 3,3 Artış Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 4 milyar 21 milyon 250 bin metreküp oldu. İthalatın büyük bir kısmı boru hatlarıyla gerçekleştirilirken, konutlarda gaz tüketimi ise hafif bir azalma yaşadı.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 4 milyar 21 milyon 250 bin metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 722 milyon 520 bin metreküpü boru hatlarıyla, 298 milyon 730 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Böylece toplam doğal gaz ithalatı bu dönemde yüzde 3,3 artarak 4 milyar 21 milyon 250 bin metreküp oldu.

Ağustosta en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 835 milyon 240 bin metreküple Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 1 milyar 47 milyon 270 bin metreküple Azerbaycan, 840 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde Cezayir'den 298 milyon 730 bin metreküp LNG ithal edildi.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 0,4 azaldı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi ağustosta yıllık bazda yüzde 2,7 artarak yaklaşık 3 milyar 452 milyon 990 bin metreküpe ulaştı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 2,9 artışla 1 milyar 77 milyon 250 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 3,5 artarak 1 milyar 539 milyon 120 bin metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 0,4 azalarak 287 milyon 970 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artışla 4 milyar 953 milyon 560 bin metreküpe çıktı.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 744 milyon 60 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 209 milyon 50 bin metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakim anne 'Her şeyi saklıyorlar' dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti

Hakim anne 3 isim verdi, duruşma salonu "Katiller" diye inledi
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Hakim anne 'Her şeyi saklıyorlar' dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti

Hakim anne 3 isim verdi, duruşma salonu "Katiller" diye inledi
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
Bomba iddia! Bahis skandalı büyüyor: İşin içinde futbolcular, başkanlar ve teknik direktörler var

Bahis skandalı büyüyor: Futbolun en önemli aktörleri de işin içinde
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.