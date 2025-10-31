Haberler

Türkiye'nin Dış Ticaretinde Eylül Verileri: İhracat Artarken Açık Büyüyor

Güncelleme:
Eylülde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22,6 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 8,7 artarak 29,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yüzde 33,8 artarak 6,9 milyar dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolar, ithalat yüzde 8,7 yükselerek 29 milyar 479 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artarak 6 milyar 903 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Eylül 2024'te yüzde 81 iken geçen ay yüzde 76,6 olarak belirlendi.

Ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,8 arttı

Ocak-eylül döneminde de ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 200 milyar 578 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 yükselişle 267 milyar 637 milyon dolar oldu.

Ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı, yüzde 11,8 artışla 67 milyar 60 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Eylül 2024 döneminde yüzde 76,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,9'a geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, eylülde yüzde 2,1 artarak 20 milyar 785 milyon dolardan 21 milyar 227 milyon dolara çıktı. Eylülde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,8 artarak 21 milyar 204 milyon dolardan 22 milyar 438 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası, eylülde 1 milyar 211 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi, yüzde 4 artarak 43 milyar 665 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 94,6 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Haberler.com
