Türkiye'nin Dış Borç Stoku Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Haziran itibarıyla 475,8 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 267,7 milyar dolar olduğunu bildirdi. Ayrıca Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku verileri de açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Haziran itibarıyla 475,8 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 267,7 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Bakanlık, 30 Haziran 2023 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 475,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 46,5 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 267,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 26,2 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 15,5 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku, bu dönemde 3 trilyon 883 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 20,2 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 6 trilyon 530 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 34 olarak hesaplandı.