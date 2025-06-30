Türkiye'nin Dış Borç Stoku 527,5 Milyar Dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Mart itibarıyla 527,5 milyar dolar, net dış borç stokunun da 264,1 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Bakanlık, 31 Mart itibarıyla brüt ve net dış borç, Hazine garantili dış borç ve kamu net borç ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 527,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 38,5 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 264,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19,3 seviyesinde tespit edildi.

Hazine garantili dış borç stoku da 15,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kamu net borç stoku, bu dönemde 7 trilyon 799 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 16,7 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 11 trilyon 806 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 25,3 oldu.