Türkiye'nin dev bankası Kazaklara satılıyor

Rönesans Holding, geçtiğimiz yıl satın aldığı Rabobank Türkiye'yi elden çıkarma hazırlığında. Bankayı devralmak üzere harekete geçen Kazakistan merkezli finans devi Kaspi.kz, Türkiye'deki yatırımlarını büyütüyor. Kaspi, kısa süre önce Hepsiburada'nın yüzde 65,4'lük hissesini 1,1 milyar dolara satın almıştı. Şimdi ise Rabobank Türkiye'yi bünyesine katarak finansal hizmetler alanında Türkiye'ye resmen adım atmaya hazırlanıyor.

KAZAKLAR TÜRKİYE'DE BANKACILIĞA GİRİYOR

Interfax.com'un haberine göre, Kaspi.kz CEO'su Mikheil Lomtadze, satın alım sürecinin 2025 sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Lomtadze, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Digital Bridge 2025 Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Düzenleyici kurumların onay süreci devam ediyor. Türkiye'de şube ağı bulunmayan, 27 çalışanı olan bir bankayız. Bu adım, Türkiye'de finansal hizmet sunma lisansı kazanmamızı sağlayacak" dedi.

HEPSİBURADA İLE ENTEGRE FİNANSAL EKOSİSTEM

Kaspi'nin Türkiye planı yalnızca bankacılıkla sınırlı değil. Şirket, Rabobank'ın altyapısını Hepsiburada'nın e-ticaret operasyonlarıyla entegre ederek, finans ve alışverişin birleştiği bir "süper uygulama" modelini hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu modelle kullanıcılar, tek bir platform üzerinden hem alışveriş yapabilecek hem de kredi, ödeme ve sigorta gibi finansal işlemleri gerçekleştirebilecek."

"TÜRKİYE-KAZAKİSTAN ARASINDA HIZLI TİCARET KÖPRÜSÜ KURACAĞIZ"

Kaspi CEO'su Lomtadze, iki ülke arasındaki ticareti canlandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Yakında Türk tüccarların ürünleri Kaspi'de, Kazak tüccarların ürünleri ise Hepsiburada'da satışa çıkacak. Amacımız, Türkiye ile Kazakistan arasında hızlı ve güçlü bir ticaret köprüsü kurmak."

Kaspi.kz'nin Kazakistan'daki iştirakleri arasında Kaspi Bank, Kaspi Pay, Kaspi Shop ve Kaspi Travel bulunuyor. Şirket, ödeme sistemleri, çevrimiçi alışveriş ve fintech hizmetlerini tek çatı altında topluyor.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ BÜYÜK SATIN ALMA

Kaspi'nin Rabobank hamlesi, Hepsiburada alımından sonra Türkiye'deki ikinci büyük yatırımı olacak. Kazak fintech devi, 85 milyonluk Türkiye pazarında, Kazakistan'da uyguladığı başarılı modelini yeniden inşa ederek bölgesel büyümesini hızlandırmayı planlıyor. Şirket, halihazırda 14 milyon aktif kullanıcıyla Kazakistan nüfusunun yaklaşık %70'ine ulaşıyor.

RABOBANK KÜRESEL ÖLÇEKTE KÜÇÜLÜYOR

Hollanda merkezli Rabobank, son yıllarda uluslararası varlığını yeniden yapılandırma sürecine girmiş durumda. Banka, güçlü olmadığı pazarlardan çekilerek tarım ve gıda finansmanı odaklı alanlara yöneliyor. Türkiye operasyonunun devri de bu küresel küçülme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.