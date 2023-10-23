Türkiye'nin Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi İhaleleri İçin Öneriler Yayımlandı

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi sektörünün geliştirilmesi için atılması gereken adımlar ve öneriler yer aldı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TÜREB) hazırladığı "Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi İhaleleri: Küresel Eğilimler ve Türkiye İçin Öneriler" raporu yayımlandı.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve TÜREB tarafından hazırlanan raporda, 2035'te 5 gigavat deniz üstü rüzgar kurulu gücüne erişmeyi hedefleyen Türkiye'nin atması gereken adımlara yardımcı olacak ve yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) yarışmalarının gelişimine katkı sağlayabilecek temel önerilere yer verildi.

İhaleye konu alanlarda gerçekçi teklifler verilebilmesi için bilimsel analiz ve ölçümlerle idari ve çevresel değerlendirmelerin kamu tarafından sağlanması gerektiğine işaret edilen raporda, finansman olanaklarının sağlanabilmesi için uluslararası çevresel ve sosyal standartlara uygun projeler geliştirilmesi tavsiye edildi.

Raporda, Türkiye'nin denizlerindeki farklı coğrafi koşulların deniz üstü rüzgar enerjisi kurulumunda dikkate alınması, proje başvurularında teknik ve finansal yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Çalışmada, hedeflenen deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi için bir ihale takvimi belirlenmesi ve açık ihale yaklaşımının benimsenmesinin önemine işaret edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, Türkiye'de güçlü ve verimli bir deniz üstü rüzgar enerjisi sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek olmak istediklerini belirtti.

Yenilenebilir enerji yarışmalarında başarının, sadece kapasitenin en düşük fiyata tahsis edilmesi ile ölçülmemesi gerektiğini vurgulayan Güllü, şunları kaydetti:

"Fiyatın yanı sıra tahsis edilen kapasitenin yatırıma dönüşme oranı ve süresi yarışmaların başarısını belirler. Bu açıdan ihalelerin, bir taraftan tedarikçi için en uygun fiyatı garanti ederken öte yandan yatırımcı için finansmana erişimi sağlayacak rasyonel bir fiyat seviyesinin belirlenmesi için gerekli dengeyi sağlaması şarttır. Deniz üstü rüzgar enerji santralleri, karasal rüzgar santrallerine göre daha maliyetli ve teknik olarak daha karmaşık. Bu nedenle düzenlenecek yarışmalar kapsamında yatırımcıların teknik ve finansal yeterliliğinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi son derece önemli."