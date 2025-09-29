Türkiye'nin Demir Yolu Taşımacılığında Yeni Dönem: Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma- Tekirdağ Tren Feribot Hattı ile Marmaray'a göre 9 kat daha fazla yük taşıma imkanı sağladıklarını ve Orta Koridor'daki demir yolu taşımalarını desteklediklerini bildirdi.

Uraloğlu, Bandırma-Tekirdağ arasında, Marmara Denizi üzerinden demir yolu yük taşımacılığına imkan tanıyan tren feribotuna ilişkin açıklama yaptı.

Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı'nın 9 Mayıs'ta devreye girdiğini hatırlatan Uraloğlu, hatla Türkiye'de Van Gölü'nden sonra ülkenin ikinci tren feribot hattını devreye aldıklarını, Marmara Denizi'nde tren feribotu taşımacılığını başlattıklarını belirtti. Hattın hizmete alınmasından önce, tren ile yük taşımacılığında iki kıta arasındaki deniz geçişi için Marmaray hattının kullanıldığını anımsatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Marmaray hattından parlayıcı, patlayıcı maddeler ve açık yüklerin geçişine izin verilmemekle birlikte, sadece bakım aralığında 2-3 saatlik zaman diliminde sınırlı yük treni geçişi yapılabiliyor. Güvertesinde 800 metre uzunluğunda ray bulunan ve 37 vagon taşıma kapasitesine sahip feribotun sefer süresi, ortalama 4 saat olarak planlandı. 7 gün 24 saat çalışacak sistemde, günde birden fazla sefer yapılabiliyor. Böylece zaman ve eşya cinsi sınırlaması olmadan taşıma yapılabilen ve askeri ve stratejik taşımalar için alternatif bir güzergah oluşturduk."

"Türkiye'nin uluslararası taşımacılıktaki konumu güçlenecek"

Uraloğlu, Marmara Denizi üzerinden demir yolu-deniz yolu entegrasyonu sağlayan feribot bağlantısıyla kesintisiz, verimli ve çevreci bir lojistik akışının mümkün hale geleceğine işaret ederek, böylece Türkiye'nin uluslararası taşımacılıktaki konumunun güçleneceğini vurguladı. Bu sayede ihracatta da önemli avantajlar kazanılacağına değinen Uraloğlu, lojistik kapasiteyi artıracak feribot hattıyla bu güne kadar 21 seferin gerçekleştirildiği, 35 bin ton yükün Marmara Denizi'ni geçtiği bilgisini verdi.

Yeni hattın, Orta Koridor güzergahındaki taşımalar için de destekleyici olduğuna dikkati çeken Uraoğlu, şunları kaydetti:

"Proje ile hem uluslararası, hem de yurt içi taşımacılıkta önemli bir alternatif oluşturduk. Bu hat sayesinde, örneğin Manisa–Kapıkule güzergahı 1119 kilometreden 445 kilometreye, Kayacık–Kapıkule ise 1023 kilometreden 871 kilometreye iniyor. Mesafelerin kısalmasıyla önemli bir zaman ve maliyet avantajı sağlanacak. Marmaray hattından taşınan yük miktarı, yıllık ortalama 300 bin ton seviyesinde. Bandırma–Tekirdağ hattı ise yıllık 2,8 milyon ton yük taşıma kapasitesi sunuyor. Yeni tren feribot hattıyla Marmaray'a göre 9 kat daha fazla yük taşıma imkanı sağlayarak Orta Koridor'daki demir yolu taşımalarını destekliyoruz."