Türkiye, coğrafi işaretli ürünlerini küresel markaya dönüştürmeyi hedefliyor

Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerini uluslararası alanda daha görünür kılarak ekonomik değerini artırmayı hedefliyor. Gaziantep, en çok tescilli ürüne sahip il olurken, coğrafi işaretli ürünlerin turizme de önemli katkı sağladığı vurgulanıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), coğrafi işaret tescilinde dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye'nin ürünlerini uluslararası alanda daha görünür kılarak katma değerini artırmayı amaçlıyor.

AA muhabirinin TÜRKPATENT'ten derlediği bilgilere göre, Türkiye'de bugüne kadar 1794 ürün coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği ilk Türk kenti olan Gaziantep, 108 ürünle en fazla coğrafi işaret tesciline sahip il konumunda bulunuyor.

En az coğrafi işaretli ürüne sahip iller arasında 4 ürünle Kırıkkale ve Muş yer alırken, beşer ürünle Tunceli ve Bingöl bu illeri izledi.

Türkiye'nin birçok ilinden her yıl çeşitli ürünler için coğrafi işaret başvuruları yapılırken, alınan tesciller sayesinde tüketicilerin ürünü tanıması, yöresel özelliklerini ayırt etmesi ve doğru tercihlerde bulunması da sağlanıyor.

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, AA muhabirine, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Coğrafi işaret tescilli ürünleri dünya çapında markalaştırmayı hedeflediklerini belirten Durak, "Tarım açısından çok zengin bir ülkeyiz. Sahip olduğumuz bu potansiyeli daha da geliştirme imkanımız var. Tescil sayıları bu zenginliği gösteriyor ancak asıl önemli olan bu ürünlerin tanınırlığını artırmak. Ürünlerimizin ekonomiye katkısını büyütmeyi, üreticiye daha fazla katma değer sağlamayı ve coğrafi işaret konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Tescilli ürünler turizmi de etkiliyor

Durak, Türkiye'deki coğrafi işaretli ürünlerin pek çok ülkeye kıyasla daha belirgin nitelikler taşıdığını vurguladı.

Bu ürünlerin turizme de doğrudan katkı sunduğunu ifade eden Durak, "Coğrafi işaretli ürünler, üretildiği bölgeye özgü özellikler taşıdığı için en iyi şekilde o bölgede deneyimleniyor. Turistler de "Bu ürünü en iyi nerede tadabilirim ya da satın alabilirim?" sorusuyla hareket ediyor. Bu durum, ziyaret tercihlerini doğrudan etkiliyor." dedi.

Coğrafi işaret tescilinin üretimde bir kalite göstergesi olduğunu belirten Durak, üretimin artırılması ve ihracat yoluyla dünya pazarlarına açılmanın önemine dikkati çekti.

TÜRKPATENT ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, bu yıl Balıkesir'in Edremit ve Aydın'ın Memecik zeytinyağı için üreticilere sınai mülkiyet, coğrafi işaretli ürünlerde ticarileşme, e-ticaret ve sosyal medya kullanımı konularında eğitimler verildi.

Gelecek yıl ise Malatya kayısısı ile Giresun tombul fındığı üreten çiftçilere yönelik ticarileşme eğitimlerinin verilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Ekonomi
