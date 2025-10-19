Haberler

Türkiye'nin Çekici İhracatı Yılın 9 Ayında 1,38 Milyar Doları Aştı

Türkiye, 2024 yılının ocak-eylül döneminde çekici ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 53 oranında artırarak 1 milyar 380 milyon 823 bin dolara ulaştı. Almanya, en fazla çekici ihraç edilen ülke olurken, ihracatta yüzde 157 artış kaydedildi.

Türkiye'den yılın 9 ayında 1 milyar 380 milyon 823 bin dolarlık çekici ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici üretim sanayisi, ocak-eylül dönemindeki ihracatını 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artırdı.

Geçen senenin 9 aylık döneminde 903 milyon 870 bin dolar olan çekici ihracatı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 380 milyon 823 bin dolara yükseldi.

Türkiye'den bu süreçte 53 ülkeye çekici gönderildi.

İlk sıradaki Almanya'ya ihracatta yüzde 157 artış

Sektör temsilcileri, ocak-eylül döneminde en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi.

Bu ülkeye ihracat, 2024'ün aynı aylarına kıyasla yüzde 157 artarak 96 milyon 231 bin dolardan 247 milyon 524 bin dolara çıktı. Almanya'ya dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 18'ini oluşturdu.

Sektör temsilcileri, ikinci sıradaki Birleşik Krallık'a geçen yılki seviyeyi koruyarak 177 milyon 548 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Aynı dönemde üçüncü sıradaki İspanya'ya ihracat ise yüzde 40 artışla 109 milyon 879 bin dolardan 154 milyon 131 bin dolara ulaştı.

Dördüncü sırada yer alan Slovenya'ya ocak-eylül dönemindeki çekici ihracatı yüzde 141'lik artışla 59 milyon 203 bin dolardan 142 milyon 714 bin dolara yükseldi.

Belçika'ya çekici ihracatı 140 milyon dolara yaklaştı

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 76 milyon dolarlık ihracat yapılan Belçika'ya bu yılın aynı döneminde yüzde 84'lük yükselişle 139 milyon 841 bin dolarlık çekici gönderildi.

En çok ürün gönderilen 6. ülke olan Fransa'ya çekici ihracatı 9 ayda yüzde 103 artışla 49 milyon 884 bin dolardan 101 milyon 427 bin dolara çıktı.

Çekici ihracatında Polonya 75 milyon 558 bin dolarla 7'nci, İtalya 67 milyon 645 bin dolarla 8'inci, Norveç 35 milyon 77 bin dolarla 9'uncu ve Romanya da 32 milyon 137 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Cem Şan - Ekonomi
