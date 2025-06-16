Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabı Nisan'da 7,9 Milyar Dolar Açık Verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 7 milyar 864 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 938 milyon dolarlık açık oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2025'te cari işlemler hesabı 7 milyar 864 milyon dolar açık verdi.

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı nisanda 9 milyar 891 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre, nisan ayında cari açık yaklaşık 15,8 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 60,4 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 62 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,3 milyar dolar ve 188 milyon doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler nisanda 3 milyar 903 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 600 milyon dolar ve 3 milyar 92 milyon dolar olarak gerçekleşti.

(Sürecek)