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Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabı Mart'ta 4 Milyar Dolar Açık Verdi

Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabı Mart'ta 4 Milyar Dolar Açık Verdi
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Türkiye'nin cari işlemler hesabı mart ayında 4 milyar 87 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç hesabında 1 milyar 471 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 4 milyar 840 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 87 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 471 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2025'te cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi.

Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 471 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı martta 4 milyar 840 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, mart ayında cari açık yaklaşık 12,6 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58,1 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,8 milyar dolar ve 398 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesinde ise 16,7 milyar dolarlık açık oluştu.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler martta 2 milyar 672 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 343 milyon dolar ve 2 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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