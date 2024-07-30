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Türkiye'nin Çam Fıstıkları İtalya'ya Yola Çıktı

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Aydın'da üretilen ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan çam fıstıklarının ihracatı için ilk muayene gerçekleştirildi. İtalya'ya gönderilecek olan çam fıstıkları, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belgelenerek yola çıktı.

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan ve İtalya'ya gönderilecek olan çam fıstıklarının ilk muayenesi gerçekleştirildi.

Aydın'da, incir, zeytin, pamuk ve kestaneden sonra önemli geçim kaynaklarından olan ve zor şartlar altında toplanan çam fıstıklarının ihracat yolculuğu başladı. Hasat işlemi oldukça tehlikeli ve zor olmasına rağmen kozalak toplayan işçiler ölümü hiçe sayıp ağaçlara adeta bir kedi gibi tırmanırken, toplanan kozalaklar da çuvallarla işleme tesislerine satışa hazır hale getiriliyor. Özellikle Koçarlı ilçesine bağlı köylerde yaygın olarak üretilen çam fıstığı, ihracat değeri ile ülke ekonomisine de önemli katkı sağlarken, Söke'de hazır hale gelen çam fıstıkları İtalya için yola çıkacak. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise ihracat öncesinde çam fıstıklarının ilk muayenelerini gerçekleştirerek ihracata yönelik belgeleri düzenledi. Muayenenin ardından altın değerindeki çam fıstıkları, İtalya'ya gönderilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İhracat Türkiye İtalya Aydın Söke İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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