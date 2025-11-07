Haberler

Türkiye'nin Buğday Unu İhracatı Ekim'de Yüzde 40,9 Arttı

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak, Türkiye'nin buğday unu ihracatının ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,9 artış gösterdiğini belirtti. Küresel talepteki toparlanma ve yeni pazarlara yönelimin etkisiyle sektörde önemli bir dönüm noktası yaşandı.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak, Türkiye'nin buğday unu ihracatının, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,9 artış gösterdiğini belirterek, "Böylece, son 17 ayın ardından ilk kez aylık bazda güçlü bir artış gerçekleşmiş oldu." ifadesini kullandı.

Çakmak, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatta yaşanan toparlanmanın, sektör açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Yılın büyük bölümünde yaşanan düşüş trendinin ardından gerçekleşen bu artışın, yılın son çeyreğinde ihracatın yeniden ivme kazandığına işaret ettiğini bildiren Çakmak, artışın ilerleyen dönemde de devam etmesinin beklendiğini ve bu ivmenin sektörün geneline olumlu yansıyacağını vurguladı.

Çakmak, Türkiye genelinde buğday unu ihracatının, geçen yıl ekim ayında 171 bin ton ve 67 milyon dolar iken, bu yıl aynı dönemde 241 bin ton ve 86 milyon dolar seviyesine yükseldiğinin bilgisini verdi.

Söz konusu artışın, küresel talepteki toparlanma ve yeni pazarlara yönelimin etkisiyle gerçekleştiğine değinen Çakmak, "Ocak-Ekim 2025 dönemi toplamında ihracat miktarı, 2,63 milyon tondan 1,93 milyon tona düşerken, değer bazında 1,01 milyar dolardan 725 milyon dolara geriledi. Bu tablo, yılın ilk yarısındaki düşük talep ve bölgesel pazar kayıplarının etkisinin hala hissedildiğini gösteriyor." ifadesine yer verdi.

"Rekabet gücünü artırma yolunda umut verici bir gelişme"

Çakmak, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına yönelik ihracatın artmasına da dikkati çekerek, Irak, Sri Lanka ve Somali gibi geleneksel pazarlarda düşüş görülürken, Suriye, Gana ve Sierra Leone gibi pazarlarda önemli artışlar yaşandığını aktardı.

Bu durumda, Türkiye un sanayisinin pazar çeşitlendirmesi yönünde attığı adımların etkili olduğunu anlatan Çakmak, şunları kaydetti:

"Ekim ayında gözlenen artış, sektörün yeniden ivme kazanabileceğine işaret ediyor. Yılın geri kalanında özellikle Afrika pazarlarına odaklanarak toplam ihracattaki düşüşün önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu güçlü toparlanma, 2025'in son çeyreğinde Türkiye un sanayisinin uluslararası rekabet gücünü artırma yolunda umut verici bir gelişme."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
