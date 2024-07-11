Türkiye'nin brüt rezervleri tarihi zirveye ulaştı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin brüt rezervlerinin 148,4 milyar dolara çıkarak tarihi zirveye ulaştığını açıkladı. Geçen yıl mayıs ayına göre rezervlerdeki artış ise 50 milyar dolar oldu.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu" dedi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Rezervlerimiz güçlenmeye, rezerv yeterliliğimiz iyileşmeye devam ediyor. Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 78,7 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rezervlerimizdeki bu eğilim finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.