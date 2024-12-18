Türkiye'nin birleşme ve satın almalardaki hacmi 2024'te iki katına çıktı

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri ve Şirket Ortağı Özge İlhan Acar, Türkiye'nin 2024'te küresel birleşme ve satın alma işlemleri bakımından pozitif bir performans sergilediğini belirterek, dünya genelinde işlem hacmi sınırlı kalırken Türkiye'deki işlem hacminin iki katından fazla arttığını söyledi.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KPMG'nin bu yılın ocak-kasım dönemini kapsayan "KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2024 Raporu"nun sonuçlarını paylaştı. Raporun 11 aylık dönemi kapsadığını belirten Acar, aralık ayı verilerinin de eklenmesiyle daha kapsamlı bir rapor yayımlayacakları açıklamasında bulundu.

Acar, Türkiye'nin bu yıl dünyadan pozitif ayrıştığını vurgulayarak, "Dünyada işlem adedi düştü. Fakat dünyadaki işlem hacmi sınırlı kalırken Türkiye'deki işlem hacmi iki katının üzerine çıktı. Geçen sene 2,7 milyar dolarlık bir işlem hacmi varken, bu sene ise 5,5 milyar dolarlık bir işlem hacmi gerçekleşti." şeklinde konuştu.

2023'te birleşme ve satın almalarda "mega işlem" olarak adlandırılan, değeri 1 milyar doların üzerindeki işlemin gerçekleşmediğine işaret eden Acar, bu yıl Hepsiburada'nın Kazakistan merkezli "Kaspi.kz" şirketine 1,1 milyar dolarlık satışının, teknoloji, medya ve telekomünikasyon (TMT) sektöründeki dikkat çekici mega işlemlerden biri olduğunu söyledi.

Acar, büyük işlemlerden bir diğerinin, Türk teknoloji girişimi Insider'ın, ABD merkezli yatırımcı General Atlantic'ten aldığı 500 milyon dolarlık ileri aşama yatırım olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu da aslında Türkiye'deki teknoloji ekosisteminin global arenada ne kadar desteklendiğini bize kanıtlar nitelikte. Buna ek olarak, geçtiğimiz sene öngörülerimizde de belirttiğimiz gibi enerji sektöründe ciddi işlemler gerçekleşmesini bekliyorduk ve bu yıl ilk 10 işlemin 3'ünün enerji sektöründen olduğunu görüyoruz. Biri Polimetal Madenciliğin İngiltere merkezli ACG Metals'e satışı gerçekleşti. Ayrıca, Doğan Holding'in Gümüştaş Madencilik'in yüzde 75 hissesini alması da önemli işlemlerden biri oldu. Enerji sektörünün bu sene öne çıkan sektörler arasında yer aldığını görüyoruz."

"Oyun sektörü de global arenada kendini kanıtladı"

Acar, TMT sektörünün önceki yıllarda genellikle işlem adedi bazında lider olduğuna işaret ederek, bu yıl işlem hacmi bazında da sektörün öne çıktığını belirtti.

Bu çerçevede, açıklanan işlem hacminin büyük bir kısmını TMT sektörünün oluşturduğuna ve bu işlemler arasında Hepsiburada ve Insider satın alımları gibi işlemlerin yer aldığına işaret eden Acar, "Ayrıca oyun sektörü de global arenada kendini kanıtladı ve oyun sektöründe 17 işlem gerçekleşti. Bu da aslında Türkiye'nin bu alandaki başarısını bize kanıtlar nitelikte." ifadelerini kullandı.

"Geleceğe dair gayet pozitif öngörülerimiz var"

Acar, yabancı yatırımcıların yüksek tutarlı işlemlere olan ilgisine dikkati çekerek, "Yabancı yatırımcıları incelediğimizde, en çok yatırımı ABD'den gelen yatırımcıların yaptığını görüyoruz. 14 işlemle bu yıl gerçekleşen 424 işleme katıldılar. Onu takip eden ülkeler ise Hollanda, Fransa ve İngiltere diyebiliriz. Yabancı yatırımcıların katıldığı işlemler, işlem bedeli olarak toplamın yaklaşık yüzde 20'sine tekabül etse de işlem hacmi bazında yüzde 50'sinin üzerine çıkıyor. Bu da bize, yabancı yatırımcıların daha büyük tutarlı şirketlere ilgi gösterdiğini kanıtlar nitelikte." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin yatırımcı dostu politikalar izlediğini ve bu politikaların geleceğe dair umutlarını artırdığını belirten Acar, "2025'te teknoloji alanında yine büyük ve güzel işlemler olmasını bekliyoruz. Türkiye'nin çok gelişmiş bir endüstriyel, üretim ve sanayi sektörü var. Bu alanlarda yine büyük işlemler olmasını bekliyoruz. Ayrıca, dünyadaki devam eden sürdürülebilirlik politikalarına paralel olarak, enerji sektöründe de büyük işlemler bekliyoruz. Katma değerli üretim yapan şirketlerde yine güzel işlemler olacağını düşünüyoruz. Geleceğe dair gayet pozitif öngörülerimiz var." açıklamasında bulundu.

2024'ün ilk 11 ayında 2,7 trilyon dolar işlem hacmi

KPMG'nin raporuna göre, 2024'ün 11 ayında küresel birleşme ve satın alma işlemleri hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 2,4 trilyon dolardan 2,7 trilyon dolara yükseldi. Ancak işlem adedi, 2023'te yaklaşık 51 bin seviyesindeyken, 2024'te 44 bine geriledi.

Türkiye'de, kasım sonu itibarıyla değeri açıklanan işlemler toplamı 5,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, 2023'teki 2,7 milyar dolarlık işlem hacminin iki katından fazla bir artışa işaret ediyor. Değeri açıklanmayan işlemler de dahil edildiğinde, Türkiye'deki toplam tahmini işlem hacminin 9,4 milyar dolara ulaştığı hesaplandı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,1 milyar dolarlık bir artışı temsil ediyor.

2024'te işlem adedi 424 olarak gerçekleşti

Bu yılın ilk 11 ayında Türkiye'de toplam 424 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti. Bu rakam, 2023'te aynı dönemde kaydedilen 486 işlemin gerisinde kaldı. Ancak işlem hacmindeki artış, bu düşüşü telafi etti.

Raporda, teknoloji, medya ve telekomünikasyon (TMT) sektörlerinin, 2024'te işlem hacmi ve adedi bakımından öne çıktığı belirtiliyor. TMT'nin yanı sıra enerji, endüstriyel üretim ve otomotiv sektörlerine yönelik yatırımcı ilgisinin de artarak süreceği öngörülüyor.

2025'e ilişkin beklentilere de yer verilen raporda, teknoloji, medya, telekomünikasyon, enerji ve endüstriyel üretim ile otomotiv sektörlerine yönelik ilginin devam etmesiyle işlem hacmi ve işlem adedinin artacağı tahmin ediliyor.