Üye Girişi
Haberler
Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı
Türk ordusunun gücüne güç katacak
HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var
Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması
Netanyahu: Suriye'deki işgali 2025 yılı sonuna kadar devam ettirin
Hermon Dağı'nın zirvesinde dünyayı ayağa kaldıracak talimat
'Kırmızı kitap' için Külliye'de gizli toplantı
Külliye'de gizli toplantı! Telefon ve akıllı saatler bile alınmadı

Türkiye'nin birleşme ve satın almalardaki hacmi 2024'te iki katına çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri ve Şirket Ortağı Özge İlhan Acar, Türkiye'nin 2024'te küresel birleşme ve satın alma işlemleri bakımından pozitif bir performans sergilediğini belirterek, dünya genelinde işlem hacmi sınırlı kalırken Türkiye'deki işlem hacminin iki...

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri ve Şirket Ortağı Özge İlhan Acar, Türkiye'nin 2024'te küresel birleşme ve satın alma işlemleri bakımından pozitif bir performans sergilediğini belirterek, dünya genelinde işlem hacmi sınırlı kalırken Türkiye'deki işlem hacminin iki katından fazla arttığını söyledi.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KPMG'nin bu yılın ocak-kasım dönemini kapsayan "KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2024 Raporu"nun sonuçlarını paylaştı. Raporun 11 aylık dönemi kapsadığını belirten Acar, aralık ayı verilerinin de eklenmesiyle daha kapsamlı bir rapor yayımlayacakları açıklamasında bulundu.

Acar, Türkiye'nin bu yıl dünyadan pozitif ayrıştığını vurgulayarak, "Dünyada işlem adedi düştü. Fakat dünyadaki işlem hacmi sınırlı kalırken Türkiye'deki işlem hacmi iki katının üzerine çıktı. Geçen sene 2,7 milyar dolarlık bir işlem hacmi varken, bu sene ise 5,5 milyar dolarlık bir işlem hacmi gerçekleşti." şeklinde konuştu.

2023'te birleşme ve satın almalarda "mega işlem" olarak adlandırılan, değeri 1 milyar doların üzerindeki işlemin gerçekleşmediğine işaret eden Acar, bu yıl Hepsiburada'nın Kazakistan merkezli "Kaspi.kz" şirketine 1,1 milyar dolarlık satışının, teknoloji, medya ve telekomünikasyon (TMT) sektöründeki dikkat çekici mega işlemlerden biri olduğunu söyledi.

Acar, büyük işlemlerden bir diğerinin, Türk teknoloji girişimi Insider'ın, ABD merkezli yatırımcı General Atlantic'ten aldığı 500 milyon dolarlık ileri aşama yatırım olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu da aslında Türkiye'deki teknoloji ekosisteminin global arenada ne kadar desteklendiğini bize kanıtlar nitelikte. Buna ek olarak, geçtiğimiz sene öngörülerimizde de belirttiğimiz gibi enerji sektöründe ciddi işlemler gerçekleşmesini bekliyorduk ve bu yıl ilk 10 işlemin 3'ünün enerji sektöründen olduğunu görüyoruz. Biri Polimetal Madenciliğin İngiltere merkezli ACG Metals'e satışı gerçekleşti. Ayrıca, Doğan Holding'in Gümüştaş Madencilik'in yüzde 75 hissesini alması da önemli işlemlerden biri oldu. Enerji sektörünün bu sene öne çıkan sektörler arasında yer aldığını görüyoruz."

"Oyun sektörü de global arenada kendini kanıtladı"

Acar, TMT sektörünün önceki yıllarda genellikle işlem adedi bazında lider olduğuna işaret ederek, bu yıl işlem hacmi bazında da sektörün öne çıktığını belirtti.

Bu çerçevede, açıklanan işlem hacminin büyük bir kısmını TMT sektörünün oluşturduğuna ve bu işlemler arasında Hepsiburada ve Insider satın alımları gibi işlemlerin yer aldığına işaret eden Acar, "Ayrıca oyun sektörü de global arenada kendini kanıtladı ve oyun sektöründe 17 işlem gerçekleşti. Bu da aslında Türkiye'nin bu alandaki başarısını bize kanıtlar nitelikte." ifadelerini kullandı.

"Geleceğe dair gayet pozitif öngörülerimiz var"

Acar, yabancı yatırımcıların yüksek tutarlı işlemlere olan ilgisine dikkati çekerek, "Yabancı yatırımcıları incelediğimizde, en çok yatırımı ABD'den gelen yatırımcıların yaptığını görüyoruz. 14 işlemle bu yıl gerçekleşen 424 işleme katıldılar. Onu takip eden ülkeler ise Hollanda, Fransa ve İngiltere diyebiliriz. Yabancı yatırımcıların katıldığı işlemler, işlem bedeli olarak toplamın yaklaşık yüzde 20'sine tekabül etse de işlem hacmi bazında yüzde 50'sinin üzerine çıkıyor. Bu da bize, yabancı yatırımcıların daha büyük tutarlı şirketlere ilgi gösterdiğini kanıtlar nitelikte." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin yatırımcı dostu politikalar izlediğini ve bu politikaların geleceğe dair umutlarını artırdığını belirten Acar, "2025'te teknoloji alanında yine büyük ve güzel işlemler olmasını bekliyoruz. Türkiye'nin çok gelişmiş bir endüstriyel, üretim ve sanayi sektörü var. Bu alanlarda yine büyük işlemler olmasını bekliyoruz. Ayrıca, dünyadaki devam eden sürdürülebilirlik politikalarına paralel olarak, enerji sektöründe de büyük işlemler bekliyoruz. Katma değerli üretim yapan şirketlerde yine güzel işlemler olacağını düşünüyoruz. Geleceğe dair gayet pozitif öngörülerimiz var." açıklamasında bulundu.

2024'ün ilk 11 ayında 2,7 trilyon dolar işlem hacmi

KPMG'nin raporuna göre, 2024'ün 11 ayında küresel birleşme ve satın alma işlemleri hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 2,4 trilyon dolardan 2,7 trilyon dolara yükseldi. Ancak işlem adedi, 2023'te yaklaşık 51 bin seviyesindeyken, 2024'te 44 bine geriledi.

Türkiye'de, kasım sonu itibarıyla değeri açıklanan işlemler toplamı 5,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, 2023'teki 2,7 milyar dolarlık işlem hacminin iki katından fazla bir artışa işaret ediyor. Değeri açıklanmayan işlemler de dahil edildiğinde, Türkiye'deki toplam tahmini işlem hacminin 9,4 milyar dolara ulaştığı hesaplandı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,1 milyar dolarlık bir artışı temsil ediyor.

2024'te işlem adedi 424 olarak gerçekleşti

Bu yılın ilk 11 ayında Türkiye'de toplam 424 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti. Bu rakam, 2023'te aynı dönemde kaydedilen 486 işlemin gerisinde kaldı. Ancak işlem hacmindeki artış, bu düşüşü telafi etti.

Raporda, teknoloji, medya ve telekomünikasyon (TMT) sektörlerinin, 2024'te işlem hacmi ve adedi bakımından öne çıktığı belirtiliyor. TMT'nin yanı sıra enerji, endüstriyel üretim ve otomotiv sektörlerine yönelik yatırımcı ilgisinin de artarak süreceği öngörülüyor.

2025'e ilişkin beklentilere de yer verilen raporda, teknoloji, medya, telekomünikasyon, enerji ve endüstriyel üretim ile otomotiv sektörlerine yönelik ilginin devam etmesiyle işlem hacmi ve işlem adedinin artacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
img

AK Partili isimden Akşener'e açık çağrı
img

Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
img

Kaynana-damat sorusuna yanıtı büyük tartışma çıkaracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Aşiret düğününde konukları şaşkına çeviren an
Serdar Aziz'in paylaşımı Fenerbahçelileri deli etti
Paylaşımını gören Fenerbahçeliler deli oldu
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi
SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi
Ankaralı Turgut'un son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
Son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt
Kaynana-damat sorusuna yanıtı büyük tartışma çıkaracak

Son Dakika Haberleri

Survivor Mevlüt kimdir? Mevlüt Koçak kaç yaşında, nereli? Gönüllüler Mevlüt Koçak hayatı ve kariyeri! Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Gökgoz kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler Batuhan hayatı ve kariyeri! Survivor Dilşah Kurt kimdir? Dilşah Kurt kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler Dilşah Kurt hayatı ve kariyeri! Survivor Tuğba kimdir? Tuğba Yeni kaç yaşında, nereli? Tuğba Yeni hayatı ve kariyeri! Survivor Kübra kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Kübra Avcı nereli? Survivor Kaan kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Kaan Kazgan ne iş yapıyor ve nereli? GELİNİM MUTFAKTA 18 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Survivor Adilhan kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Adilhan Numan nereli? Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya hayatı ve kariyeri! Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı Göksu Küçükali nereli? Serenay Aktaş kimdir? Serenay Aktaş kaç yaşında, nereli? Serenay Aktaş'ın hayatı ve kariyeri!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.