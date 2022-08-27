Türkiye'nin balık ihtiyacının yüzde 10'u bozkırın ortasında üretiliyor

Denize kıyısı olmayan Sivas, Türkiye'nin kafes balığı ihtiyacının yüzde 10'nunu karşılarken üretim sıralamasında ise ilk 8'de yer alıyor

SİVAS Denize kıyısı olmayan Sivas, Türkiye'nin kafes balığı ihtiyacının yüzde 10'nunu karşılarken üretim sıralamasında ise ilk 8'de yer alıyor.

Denize kıyısı bulunmayan su kaynakları açısından da bir çok bölgenin geresinde kalan Sivas, balık üretici açısından tüm bu eksikliklere rağmen Türkiye'nin kafes balığı ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor. Sivas'ın Ulaş İlçesinde bulunan Alabalık Yetiştirme Tesisinde yılda 40 milyon yumurta ve 5 ton sofralık balık üretimi yapılıyor. Bu tesiste üretilen yumurtalar öncelikle Kayseri'nin Uzunyayla bölgesine ardından Sivas'ın Suşehri İlçesinde bulunan Çamlıgöze barajına taşınarak somona yatırılıyor. Belli olgunluğa ulaşan balıklar buradan da Karadeniz'de ki kafeslere taşınıyor. İstenilen olgunluğa oluşan Türk somonları başlıca Avrupa ve İskandinav ülkelerine ihracat ediliyor. Sivas Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Orhan Çakırer, Sivas'ın toplamda 5 bin ton kapasiteyle balık üretiminde Türkiye'de 8'nci sırada olduğunu belirterek, gelecek yıllarda kurulması planlanan tesislerle yıllık üretim miktarının 15 bin tonu bulacağını söyledi.

Sivas'tan Avrupa sofralarına

Çakırer, üretilen balıkların Avrupa ülkelerine gönderildiğini belirterek, "Alabalık tesisimizde yıllık 40 milyon yumurta ve 5 ton sofralık balık üretimi yapmaktayız. Ürettiğimiz yumurtaları önce Kayseri Uzunyayla bölgesine daha sonra ise Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Çamlıgöze barajından Avrupa'ya gönderiyoruz. Bizim üretimimiz Türkiye'nin yüzde10 unu karşılıyor. Biz fotoperiyot ile üretim yapıyoruz, ürettiğimiz yumurtaları 30 gün işletmemizde tutuyoruz daha sonra diğer işletmeler aracılığı ile Avrupa'ya gönderiyoruz. Kayseri Uzunyayla ve Suşehri Çamlıgöze barajında ki sularımız çok kaliteli, orda büyütme işlemini yaparak somon olarak satıyoruz. Sivas üretim olarak Türkiye'de 8. Sırada. Yılda 5 bin ton kapasiteye sahibiz. Gelecekte 2 tane büyük işletme kurulacak ve Sivas'ın yıllık üretim kapasitesi 15 bin ton olacak" ifadelerini kullandı.

"Norveç'te üretilen balıklardan daha kaliteli"

Çakırer, ürettikleri balıkların besin değerinin Norveç'te üretilen balıklardan daha yüksek olduğunu belirterek, " Türkiye'de alabalık üretimi ihracata dönük çalışıyor. Yıllık yaklaşık 2 milyar dolar getirisi olan bir pazar. Burası daha çok Rusya ve Avrupa ülkelerine gidiyor. Türkiye şu an alabalık ve somon üretiminde ciddi söz sahibi. İskandinav ülkelerinde paketlenmiş olarak alabalık satıyoruz. İhracatçı firmalar aracılığıyla ihraç ediliyor. Bizim ürettiğimiz balıkların besin değeri Norveç'teki balıklardan çok daha kaliteli deniz ve göllerimizin temiz ve bakir olmasından dolayı Türkiye'nin balığı tercih ediliyor" şeklinde konuştu.