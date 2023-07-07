Türkiye'nin balık ihracatında rekor kırıldı

Türkiye'nin avcılık ve yetiştiricilik yöntemleriyle elde ettiği balıkların ihracatında son yıllarda rekor kırıldığını aktaran Fikret Balıkçılık'ın sahibi Fikret İmal, "2022- 2023 balıkçılık sezonu palamut avcılığı bakımından verimli geçerken, sıralamayı hamsi, istavrit ve lüfer takip etti. Üretim açısından da listenin başına çipura, levrek ve alabalık yerleşti. İhracatın üçte ikisi ise Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Biz de hedeflerimiz ve faaliyetlerimizle bu ticaret ağının kritik bir noktasındayız. 1986'dan günümüze bizi Türkiye'nin balıkçısı yapan tedarik zincirimizle ülkemizin balık tedariğinin yüzde 90'ını karşılayan marka olarak konumlanıyoruz. Denizlerin cömertliğini hem restoranımıza hem de farklı bölgelere taşıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi