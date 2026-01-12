Türkiye'nin bal ihracatı 2025'te 33,5 milyon doları aştı

Türkiye'nin bal ihracatı, geçen yıl 33 milyon 524 bin 594 dolar olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, 51 ülke, özerk ve serbest bölgede alıcı buldu.

Kayıtlara 2024'te 32 milyon 312 bin 78 dolar olarak geçen bal ihracatı, geçen yıl yaklaşık yüzde 4 artarak 33 milyon 524 bin 594 dolara yükseldi.

ABD, Almanya ve Birleşik Krallık, 2025'te en fazla bal satılan 3 ülke oldu.

Türkiye'den geçen yıl ABD'ye 11 milyon 332 bin 448, Almanya'ya 5 milyon 437 bin 428, Birleşik Krallık'a da 2 milyon 980 bin 897 dolarlık bal satıldı.

Önceki yıldan farklı olarak 2025'te Cibuti, Polonya, Norveç, Danimarka, Kongo, Suriye, Yemen, İrlanda, İzlanda ve Moldova'ya da ihracat yapıldı.

"Türk balını dünya sofralarında daha fazla görmek istiyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'nin arıcılıkta hem üretim kapasitesi hem de ürün kalitesi açısından dünyada önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Söz konusu ürün ihracatının 2025'te 33,5 milyon doları aştığını belirten Kalyoncu, "Geçen yıl bal ihracatını yüzde 4'lük artışla kapattık. Bunun dışında yeni ülkelere bal gönderme fırsatı bulduk. Bu, Türk balının dünya çapında daha fazla tanındığını ve tercih edildiğini gösteriyor. Bu gerçekten önemli bir başarı." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, bal ihracatından beklentilerinin her dönem yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Bal ihracatında yakaladığımız ivmeyi artırarak sürdürmeyi amaçlıyoruz. Katma değeri yüksek, coğrafi işaretli ve organik sertifikalı ürünlerle farklı pazarlarda daha güçlü yer edinmek istiyoruz." diye konuştu.

Üreticiyle işbirliği içinde kaliteyi artırma ve sürdürülebilir ihracat modelleri oluşturma yönünde adımlar atmaya devam ettiklerini dile getiren Kalyoncu, "Bu yıl hem miktar hem de gelir bazında ihracat rakamlarımızın daha da artmasını bekliyoruz. Türk balını dünya sofralarında daha fazla görmek istiyoruz." dedi.