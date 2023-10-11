Türkiye'nin Atina Büyükelçisi: Bölgesel İşbirliği Yenilenebilir Enerji İçin Gereklilik

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, yenilenebilir ve temiz enerji için bölgesel işbirliğinin sadece bir fırsat değil, aynı zamanda gereklilik olduğunu söyledi. Erciyes, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda bölgesel işbirliğini güçlendirme ve yeşil enerji kaynaklarına geçişte öncü olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, yenilenebilir ve temiz enerji için bölgesel işbirliğinin sadece bir fırsat değil, aynı zamanda gereklilik olduğunu söyledi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Yeşil Enerji Ağı koordinatörlüğünü yürüten Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Enerji Politikaları ve Kalkınma Merkezinin (KEPA) Atina'da düzenlediği 10. Yeşil Enerji Yatırım Forumu'nda konuşan Büyükelçi Erciyes, yenilenebilir ve temiz enerji ihtiyacına, Türkiye'nin bu konuda attığı adımlara ve bölgesel işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erciyes, iklim değişikliğinin yenilenebilir enerjiyi dünya gündeminin üst sıralarına çektiğini belirterek, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yenilenebilir enerjinin aciliyetinin daha da arttığına dikkati çekti.

Enerji kaynakları çeşitliliği açısından yenilenebilir ve temiz enerjinin, tüm ülkelerin enerji güvenliği politikası için vazgeçilmez bir unsur olduğunu ifade eden Erciyes, "Bu alanda işbirliğini artırma sorumluluğu bizimdir. Bu işbirliği ülkeler ile özel sektörleri kapsamalıdır. Bu bağlamda, bölgesel işbirliği sadece bir fırsat değil, bir ihtiyaçtır." dedi.

Erciyes, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından KEİ ülkeleri arasında 1'inci, Avrupa'da 5'inci, dünya genelinde ise 12'inci sırada olduğuna işaret ederek, şu anda hidroelektrik, jeotermal, güneş ve rüzgar enerjilerinden elde edilen enerji miktarının Türkiye'nin kurulu kapasitesinin yüzde 54'üne tekabül ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, kapsamlı enerji altyapısı ile bölgenin enerji güvenliğine her daim katkıda bulunan güvenilir bir ortak olduğunu vurgulayan Erciyes, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda bölgesel işbirliğini güçlendirme ve yeşil enerji kaynaklarına geçişte öncü olduğunu ifade etti.

Erciyes, Türkiye ve Yunanistan arasında 2002 yılında imzalanan Doğal Gaz Enterkonektörü anlaşmasının başarılı şekilde uygulandığını ve bunun da bölgesel işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu vurguladı.