Türkiye'nin Ana Enerji Kaynağı Kömür

Türkiye'nin enerji kaynakları arasında kömür en yaygın kullanılan kaynak olarak öne çıkıyor. Türkiye aynı zamanda güneş enerjisi üretiminde de önemli bir konumda bulunuyor.

Keşke sonsuz olsa denilen bir tüketim ürünün başrol olduğu haberimizle birlikteyiz. Sizler için ülkelerin en büyük enerji kaynaklarını listelediğimiz bu haberimizde özellikle Türkiye sizi çok şaşırtacak. Peki hangi ülkeler hangi kaynakları kullanıyor? Türkiye'nin ana enerji kaynağı hangisi? İşte detaylar…

Global çapta ülkeler hangi enerji kaynaklarını en çok kullanıyor?

Dünya'da birçok farklı bilim dalından enerji açığa çıkartmak mümkün. Bugün bunlardan en yaygın olanları rüzgar, hidrojen ve insanların hala tereddütlerinin olduğu nükleer enerji. Peki Türkiye en yaygın olarak hangi enerji kaynağına sahip sorusuna cevap ararsak listeye göre karşımıza kömür çıkıyor.

Bu konuda bazı tezatlıklar var. Türkiye en çok güneş paneli üreten ülkeler arasında 7 bin 960 MW ile 4. sırada yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri bile ülkemizi 2 sıra geride 5 bin 700 MW ile takip ediyor. Ancak bu panel üretimine rağmen güneş ışınlarından enerji üretimine sıra geldiğinde bulunduğumuz konum çok iç açıcı değil.

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Türkiye en çok güneş enerjisi üreten ülkeler arasında 16. sırada yer alıyor. Panel üretimi konusunda bizi 2 sıra arkada takip eden Amerika Birleşik Devletleri ise Çin'in hemen arkasında 1. sırada yer alıyor. Buradan çıkaracağımız sonuca geldiğimizde her ne kadar üretim kapasitemizi arttırsakta bu panelleri kullanım konusundaki kapasitemiz yetersiz. Bu sebeple de dünya listelerinde hala fosil yakıtları kullanan ülkeler arasında yer alıyoruz.

Ancak Türkiye'nin zengin kömür yataklarını da göz önüne aldığımızda buradan çıkan kömür ile termik santrallerimizi güçlendirdiğimiz gerçeği yadsınamaz. Bu sebeple kömürün de ne kadar önemli bir kaynak olduğunu vurgulamamız şart. Şimdiyse diğer ülkelerin enerji kaynaklarını paylaşıyoruz:

İzlanda: Hidro

Norveç: Hidro

İsveç: Hidro

Finlandiya: Nükleer

Estonya: Kömür

Letonya: Gaz Litvanya: Rüzgar

Danimarka: Rüzgar

İngiltere: Gaz

Hollanda: Gaz

Almanya: Kömür

Polonya: Kömür

Belçika: Nükleer

Fransa: Nükleer

İsviçre: Nükleer

Avusturya: Hidro

Slovakya: Nükleer

Slovenya: Nükleer

Macaristan: Nükleer

Ukrayna: Nükleer

Portekiz: Hidro

İspanya: Rüzgar

İtalya: Gaz

Hırvatistan: Hidro

Bosna-Hersek: Kömür

Sırbistan: Kömür

Karadağ: Hidro

Arnavutluk: Hidro

Kosova: Kömür

Kuzey Makedonya: Kömür

Bulgaristan: Kömür

Romanya: Hidro

Moldova: Gaz

Yunanistan: Gaz

Türkiye: Kömür

Gürcistan: Hidro

Kıbrıs: Petrol