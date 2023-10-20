Türkiye'nin Afrika İhracatı Geçen Yıl 23,6 Milyar Dolar Oldu

Ticaret Bakanlığı, Afrika kıtası ile ihracatın geçen yıl 23,6 milyar, bu yıl 9 ayda 15,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ettiği belirtildi.

TİCARET Bakanlığı, Afrika kıtası ile ihracatın geçen yıl 23,6 milyar, bu yıl 9 ayda 15,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2023 Türkiye Yüzyılının aynı zamanda 'Ticaret Diplomasisi Yüzyılı' olması adına çalışmaların devam ettiği belirtildi. Hayata geçirilen politikalarla birlikte dünyanın her yerinde var olmaya önem verildiği kaydedilerek, "Dünyanın en uzak köşesindeki ülkelerle dahi ticari ilişkilerimizi geliştirmek için adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında uyguladığımız Uzak Ülkeler Stratejisi ve İslam Ülkeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejisi'nin yanında, 'Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi' ile kıta ülkeleriyle var olan köklü ve güçlü tarihi bağlarımızı ticari ve ekonomik yönden de geliştirmeye ve derinleştirmeye devam ediyoruz. 2003 yılında Afrika ülkeleri ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimizi, 2022 yılında 41 milyar dolara ulaştırdık. Afrika'ya ihracatımız geçen yıl 23,6 milyar dolar, halihazırda bu yıl için (ocak-eylül) 15,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kuzey Afrika'dan Mısır, Fas, Cezayir ve Libya'ya; Sahra Altı Afrika'dan ise Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Senegal, Cibuti ve Sudan'a ihracatımızı artırdık" denildi.

48 AFRİKA ÜLKESİ İLE TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki yatırımlarının 10 milyar dolara ulaştığı, Türk müteahhitlerinin kıtada 85,4 milyar dolar değerinde proje üstlendiği belirtilerek, "İlerleyen süreçte kıtanın hızla büyüyen nüfusu ve artan talepleri ile ticaret ve yatırım bakımından önemli fırsatlar doğuracağı beklentisinin yanında 'birlikte kazan' prensibiyle sadece ticari yaklaşım değil, kültürel mirasımızla dostluk temelleri üzerine kurulu bir ilişki diyaloğu kurulmasına yönelik çalışmalarımız ve desteklerimiz tüm hızıyla sürmektedir. Bu doğrultuda 44'e ulaşan büyükelçiliklerimizin sayısının yanına, kısa zamanda 31'e çıkardığımız ticaret müşavirlerimizle birlikte Afrika kıtası ile diplomasi, ekonomik ve kültürel yakınlaşmanın hızlanması amaçlanmaktadır. Bu diyaloglar neticesinde 48 Afrika ülkesi ile ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşması, 5 Afrika ülkesi ile serbest ticaret anlaşması imzaladık. Hızla gelişen ikili ticari ilişkilerimiz ile ilerleyen dönemde; ihracatımızda kayda değer artış yaşanan Ruanda, Gabon, Burundi, Burkina Faso, Kongo, Namibya, Tanzanya, Somali, Eritre, Togo, Nijer, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Sierra Leone gibi diğer Afrika ülkelerinde de bu performansı sürdürmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada bakanlık olarak ihracatçıların Afrika pazarında rahat hareket kabiliyeti elde etmeleri, aktif bir rol almalarını sağlamak için kıtaya özel destek hizmetleri verildiği de bildirildi.