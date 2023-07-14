Türkiye'nin AB Üyeliği E-ticarette Büyük Bir Fırsat Yaratacak

NATO zirvesi için Litvanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım' açıklamasını Türkiye'nin AB'ye tam üye olması durumunda e-ticaret perspektifinden değerlendiren WORLDEF Başkanı Ömer Nart, 'AB üyeliği özellikle e-ihracat satışlarının önünü açacaktır. Türk e-ihracat markalarının önündeki bürokratik engeller kalkacaktır. Depo, şirket kurulumu, teslimat ve iadeler gibi e-ihracat için önemli süreçlerde de kolaylıklar gelecektir. Türkiye'nin AB'ye üye olması durumunda e-ticarette Avrupa'nın en iyisi oluruz' ifadelerini kullandı.