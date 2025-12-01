Haberler

Türkiye'nin 6. Derin Deniz Sondaj Gemisi Mersin'e Geliyor

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisinin Mersin'e geleceğini duyurdu. Sakarya Gaz Sahası'nda hedeflenen günlük doğal gaz üretimini arttırmak için çalışmalar devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisinin çarşamba günü Mersin'de olacağını bildirdi.

Bakan Bayraktar, İstanbul Sarayburnu Limanı'nda bulunan ve Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmaları kapsamında deniz altına boru döşeme işlemini gerçekleştirecek Seven Vega gemisini ziyaret etti.

Gemi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda tamamlanan Faz-1 çalışmalarıyla bugün itibarıyla günlük yaklaşık 9,5 milyon metreküplük doğal gaz üretimi yapıldığını ve Türkiye'deki 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılanır hale geldiğini söyledi.

Deniz yüzeyinde üretim yapacak Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'nin 29 Mayıs'ta Karadeniz'e uğurlandığını anımsatan Bayraktar, "Şimdi Filyos'ta hazırlıklarına devam ediyor. İkinci faz kapsamında, içinde bulunduğumuz Seven Vega gemisiyle beraber deniz tabanındaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kuyularımızın işlemleri aşağı yukarı bitmiş durumda. Kuyularımızı birbirine bağlayacak ve daha sonra da Osman Gazi'ye üretim borularını bağlayacak bu gemiyi Karadeniz'e gönderiyoruz. Yaklaşık 40 günlük çalışmadan sonra hazır hale gelecek. Osman Gazi, 2026'nın haziran-temmuz aylarında hazır olduğunda denizdeki lokasyona gidecek ve bu bağlantılar yapılmak suretiyle ikinci fazı da tamamlamış ve üretime almış olacağız." diye konuştu.

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda hedeflenen üretim miktarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"İkinci fazda hedefimiz, birde olduğu gibi günlük yaklaşık 10 milyon metreküp üretime çıkabilmek ve 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını 8 milyon haneye çıkabilmek. 2028'de bunu 4 katına çıkaracak Faz-3'ü tamamlayacağız. Dolayısıyla bu zaman zaman 'Karadeniz'de gaz çalışmalarımızda ne aşamasındayız?' sorusuna bir cevap olması açısından önemli. Çünkü orada denizde, deniz tabanında, yüzeyinde çok önemli işlemler yapılıyor. Bunların bir örneği bu gemi. Dünya ölçeğinde önemli teknik kabiliyete, teknolojiye sahip bir gemi. Buradaki ihtiyaç duyduğumuz boruların döşenmesi, kuyuların birbirine bağlantısı ve daha sonra Osman Gazi'ye, deniz yüzeyindeki platformumuza bağlantısı için kullanacağımız bir faaliyet olacak."

Deniz altına boru döşeme kapsamında yapılacak işlemlere de değinen Bayraktar, "Deniz tabanında dört işlem yapacağız. Bunlar kuyuların birbiriyle bağlantısı. Yaklaşık 4 kilometrelik bağlantı olacak. Buna boruların yüzeye çıkarılması dahil. Bizim çalışma yaptığımız derinlik yaklaşık 2 bin 100 metre. Bunu da ilave ettiğinizde bu borulama işlemi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, geminin, yaklaşık 19 kilometrelik deniz altı bağlantı hatları ve ana ekipman montajları olmak üzere önemli kurulum çalışmalarını yapacağını dile getirdi.

Gemide 128 kişinin aktif olarak çalıştığını ifade eden Bayraktar, "Ocak sonuna kalmadan Karadeniz'de ikinci fazla ilgili çalışmaları tamamlamış olacak." bilgisini paylaştı.

"Karadeniz'de 2026'da keşif amaçlı 6 yeni sondaj planlıyoruz"

Bayraktar, Karadeniz'de halihazırda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han olmak üzere 4 sondaj gemisinin görev yaptığını, 5. geminin ise Mersin Taşucu'nda bulunduğunu anımsattı.

Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, "Karadeniz'de görev yapacak 6. gemimiz veya 2. yeni sondaj gemimiz çarşamba günü Mersin'de olacak." dedi.

Bayraktar, ikinci yeni geminin yaklaşık 1-2 aylık operasyonun ardından Karadeniz'de görevine başlayacağını belirterek, "Mevcut üretimimizi artırmanın yanı sıra Karadeniz'de 2026'da keşif amaçlı 6 yeni sondaj planlıyoruz. Özellikle doğu, orta ve batı Karadeniz'de ümitvar olduğumuz lokasyonlarda bu yeni sondajlar yapılacak." diye konuştu.

Faz-2 ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim günlük 20 milyon metreküpe ulaşacak

Derin deniz projeleri için özel olarak tasarlanan Seven Vega, 143 metre uzunluğu ve 3 bin metreye kadar su derinliklerinde çalışma kapasitesiyle dünyanın en gelişmiş makaralı döşeme gemileri arasında yer alıyor.

Gemi, Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmaları kapsamında deniz altına yerleştirilecek boru hatlarının kurulumunu gerçekleştirecek. Bu hat, Faz-2 kuyularından çıkarılacak gazın Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne iletilmesini sağlayacak. Ayrıştırılan doğal gazı ise karaya taşıyacak hatta iletecek.

Yılın başında döşeme işlemleri tamamlanacak boru hattı, 2026'nın ortasında sahaya sabitlenecek Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne bağlanacak. Bu bağlantının devreye girmesiyle günlük 10 milyon metreküplük üretim sağlanacak ve Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplam üretim kapasitesi günlük 20 milyon metreküpe ulaşacak.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
