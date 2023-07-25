Türkiye'nin 6 Aylık Hamsi İhracatı Değer Bazında Yüzde 7 Arttı

Türkiye'nin hamsi ihracatı, rekolte düşük olmasına rağmen geçen yıla göre değerde yüzde 7 artarak 5 milyon 823 bin 665 dolara ulaştı. İhracatın en çok talep gördüğü ülkeler ise Fransa, Belçika ve ABD oldu.

Türkiye'nin 6 aylık hamsi ihracatı, rekolte düşük kalmasına karşın geçen yıla oranla değerde yüzde 7 artarak 5 milyon 823 bin 665 dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, su ürünlerinde adından söz ettiren Türkiye'den yılın ilk yarısında 23 ülkeye hamsi ihraç edildi.

Ocak-Haziran 2022 döneminde 5 milyon 458 bin 703 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 7 artarak 5 milyon 823 bin 665 dolara ulaştı.

İklimsel faktörler nedeniyle rekoltenin beklenilen düzeyde olmamasına rağmen yılın ilk yarısı ihracatını artışla kapatan hamsiye en çok talep ise Fransa, Belçika ve ABD'den geldi.

Ülkeden yılın 6 ayında Fransa'ya 2 milyon 351 bin 228, Belçika'ya 1 milyon 575 bin 321, ABD'ye de 546 bin 87 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İsveç, Özbekistan, Irak, Lübnan, Malezya ve Somali'ye de bu yılın ilk 6 aylık döneminde hamsi satıldı.

"Hamsi ihracatından umutluyuz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, hamsi sezonu bitmesine karşın, bazı firmaların işledikleri ürünlerin ihracatını yeni sezonun başlangıcına kadar sürdürdüğünü söyledi.

Hamside 2022-2023 sezonunda avlanan ürün miktarının düşük kaldığını belirten Gürdoğan, "Bu durum hem fiyat yüksekliğine hem de ürün yetersizliğine neden oldu. O nedenle hamsi ihracatımız artmasına rağmen beklenilen düzeyin altında kaldı." dedi.

Gürdoğan, hamsi ihracatından umutlu olduklarını ifade ederek, "Her defasında da tekrar ettiğimiz gibi sektörün talebi, bir sezon sıkı kontrolle avlanma yasağı getirilerek hamsinin bollaşmasını ve daha büyük boya ulaşmasını sağlayacak uygulamaların ivedilikle ihdas edilmesidir. Bu durum ileriki yıllarda ihracatımıza ve ürünün bollaşmasına çok önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.