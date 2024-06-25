Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması (3)

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'na göre, en büyük 500 sanayi kuruluşunun istihdamı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 1,9 artarak 804 bin kişiye yaklaştı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, basın toplantısında, İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, İSO 500 içinde halka açık kuruluşların sayısı ise 85 ile bugüne kadarki en yüksek düzeyine çıktı.

Bahçıvan, "İSO 500'ün istihdamı 2023'te yüzde 1,9 artarak 804 bin kişiye yaklaştı. Aynı yılda ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 120 civarında gerçekleşti." dedi.

Sermayenin tabana yayılması ve özellikle sanayi kuruluşlarının kaliteli finansal kaynağa erişimi açısından şirketlerin halka açılmalarının önemli olduğunu vurgulayan Bahçıvan, sözlerine şöyle devam etti:

"Son yıllarda sanayi kuruluşlarında nitelikli finansmana erişim bağlamında hisselerini halka açma seçeneğinin giderek artma eğiliminde olduğunu görmekteyiz. 2023 verileri, bu eğilimin İSO 500 kuruluşlarına da yansıdığına işaret ediyor. İSO 500 içinde halka açık kuruluşların sayısı 2017-2021 döneminde 65-69 bandında seyrettikten sonra 2022'de 8, 2023'te 12 artarak 85'e yükseldi. Böylece İSO 500 içinde halka açık kuruluş sayısı bugüne kadarki en yüksek düzeyine ulaştı. Sanayi şirketlerimizin halka açılmaya dönük ilgisinin 2024'te de sürdüğünü görüyoruz ve bu dönemi sanayi firmalarımızın sermaye piyasası araçlarını daha fazla kullanması açısından olumlu buluyoruz."

En yüksek pay ana metaller ve makine imalatı sanayisinin

Erdal Bahçıvan, Türk sanayi sektöründe yabancı sermaye paylı kuruluşların önemli bir rol oynamaya devam ettiğini belirterek, 2010'lu yıllarla düşüş eğilimi gösteren yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısının 2023'te 8 adet artışla 116'ya yükselmesini, İSO 500'ün olumlu göstergelerinden biri olarak gördüklerini ifade etti.

İSO 500'de yer alan kuruluşların bağlı olduğu odaların Anadolu lehine değişmeye devam ettiğini kaydeden Bahçıvan, "Son yıllarda sayısal olarak düşüş eğiliminde olmasına karşın en büyük pay 151 firmayla halen İSO'ya ait. İstanbul'u 45 kuruluşla Ankara Sanayi Odası izliyor. Bu odalarımızın ardından, 38'er kuruluşla Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Kocaeli Sanayi Odası, 29 kuruluşla Gaziantep Sanayi Odası, 16 kuruluşla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve 14 kuruluşla da Kayseri Sanayi Odası geliyor." diye konuştu.

Bahçıvan, 2023'te üretimden satışlara göre en yüksek paya sahip sektörün yüzde 22,5 ile ana metaller ve makine imalatı sanayi olduğunu, bu sektörü yüzde 19,7 ile kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünlerinin, yüzde 17,7 ile kara, deniz taşıtları ve yan sanayinin izlediğini söyledi.

Geçen yıl İSO 500 araştırmasının yaşanan deprem felaketinin yol açtığı "mücbir sebep hali" nedeniyle eylül ayında açıklandığını hatırlatan Bahçıvan, "Dolayısıyla 2023'ün büyük kısmının geride kaldığı, yılın ekonomik resminin de yavaş yavaş netleşmeye başladığı bir döneme denk gelmişti toplantımız." ifadesini kullandı.

Bahçıvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İSO 500'ün 2023 sonuçları, bir anlamda 'finansal istikrardan uzaklaşmanın ilk etkisinin yüksek enflasyon olacağı, enflasyonist bir büyüme yapısının da nitelikli ve sürdürülebilir olamayacağı' gerçeğini gösteren mikro bir laboratuvar olarak karşımıza çıkıyor. Artık hepimiz biliyoruz ki yüksek enflasyon şirket bilançolarında geçici bir illüzyon yaratıyor. Zaman geçtikçe gerçeklerle yüzleşiyoruz. İSO 500'ün temel göstergelerinin bize söylediği de bu. Bizim reel sektör olarak yaşadıklarımız bir yana, yüksek enflasyonun kamu maliyesi, mali dünya ve hepsinden de önemlisi toplumda yaratmış olduğu hasar büyük. Çünkü enflasyon sadece ekonomik bir hasar değil, sosyolojik, psikolojik ve en önemlisi ahlaki, etik bir sorun da yaratıyor."

"Çabamız ve mücadelemiz, üretim ekonomisinin önemini öne çıkarmak"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, İSO 500'ün bu yılki sonuçlarının iç ve dış ekonomik konjonktüre bağlı olarak biraz karamsar olabileceğini belirterek, "Ama Türk sanayisinin en zor şartlarda dahi kendi ana faaliyetinde erişmiş olduğu birikim ve dayanıklılık gücüyle üretimini başarıyla sürdürdüğünü göstermesi açısından da çok değerlidir." diye konuştu.

Bu başarının temelinde kuşkusuz sanayinin dış dünyada elde ettiği rekabet gücü ve pazar çeşitliliğinin yattığını kaydeden Bahçıvan, "Sanayicilerimiz bugün farklı farklı sektörlerde uluslararası rakiplerine karşı mücadele gücünü her geçen gün biraz daha artırmaktadır. Çabamız ve mücadelemiz, üretim ekonomisinin önemini öne çıkarmak. Böylece üretime verilen desteğin nitelikli bir konuma gelmesini sağlayarak bu gücü daha rekabet edebilir boyuta taşımak içindir." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, bu bağlamda sanayinin umut verici büyümesinin geleceğe taşınabilmesinde temel belirleyici olan finansal istikrarın yeniden kazanılarak, yüksek enflasyonunun yenilmesi halinde sanayinin ülke ekonomisine katkılarının artarak devam edeceğinden kuşku duymadıklarını dile getirerek, "Dolayısıyla bugün sizlerle paylaştığımız tablo, her fırsatta dile getirdiğimiz sürdürülebilir, istikrarlı ve kaliteli büyüme için finansal istikrarın ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olarak da görülmeli." dedi.

(bitti)

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