Türkiye'nin 44 firmayla katıldığı Libya 13. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı başladı

Libya'da, başta Türkiye olmak üzere 10 ülkeden 260 firmanın katıldığı 13. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı (Libya Build) başladı.

Libya'da, başta Türkiye olmak üzere 10 ülkeden 260 firmanın katıldığı 13. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı ( Libya Build) başladı.

Libya Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe'nin gerçekleştirdiği fuarın açılışında Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ve bazı bakanlar da hazır bulundu.

Türk firmaları, Kuzey Afrika'da yapı ve inşaat alanındaki en büyük fuar olma özelliği taşıyan Libya Build'e 12 yıldır düzenli katılıyor.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Yusuf Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl fuara 44 Türk firmasının katıldığını belirtti.

Mısır, İtalya, BAE, Avusturya ve Tunus'un da aralarında bulunduğu 10 farklı ülkeden toplam 260 firmanın yer aldığı fuar 25 Mayıs'a kadar sürecek.