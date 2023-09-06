Türkiye'nin 2024-2026 Ekonomi Programı Yayımlandı

Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2024-2026 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. OVP'ye göre enflasyonun 2026'da tek haneye düşürülmesi hedeflenirken, büyümenin 2026'da yüzde 5'e çıkarılması öngörülüyor. Programda kişi başı gelirin ise 14 bin 855 dolara çıkarılması planlanıyor. Ayrıca her yıl istihdamda 900 bin artış beklenirken, işsizliğin orta vadede tek haneye düşürülmesi hedefleniyor. - ANKARA