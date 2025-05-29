Türkiye'nin 2023 Birinci Çeyrek Büyüme Rakamları Yarın Açıklanacak

Türkiye'nin 2023 Birinci Çeyrek Büyüme Rakamları Yarın Açıklanacak
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TÜİK, 2023 yılının ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da duyuracak. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,17 büyümesini öngörüyor.

Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemini kapsayan dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 büyüyeceğini öngörmüştü.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,91 düzeyinde bulunuyor.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,4, 4. çeyreğinde yüzde 3 büyüme kaydetmişti.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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