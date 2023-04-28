Türkiye, müşteri deneyiminde 5 uluslararası ödülün sahibi oldu

Vodafone Türkiye, kurumların müşteri deneyimi alanındaki projelerinin başarısını değerlendiren 2 ayrı uluslararası ödül programından toplam 5 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Uluslararası Kurumsal Mükemmellik Ödülleri'nde (IBXA 23) bir altın ve bir gümüş ödüle layık görülen şirket, Avrupa Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde ise (European CXA 23) 2 gümüş ve bir bronz ödül aldı.

Vodafone Türkiye, IBXA 23'te, Pivony iş birliğiyle geliştirdiği "Müşterim Ne Diyor?" isimli müşterilerin sesini dinleme platformuyla "Müşteri İçgörüsünün ve Geribildiriminin En İyi Şekilde Kullanımı" kategorisinde altın, "Hayhay" projesiyle de "Her İşin Odağında Müşteri" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Şirket, European CXA 23'te ise "Hayhay" projesiyle "Her İşin Odağında Müşteri-Strateji" ve "Çalışan Liderliğinde Müşteri Deneyimi" kategorilerinde gümüş, "Müşteri Merkezli Kültür" kategorisinde ise bronz ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, müşteri deneyimini derinleştirmeye yönelik çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürürken, yaptığımız her işin kalbine müşterilerimizi koymaya devam ediyoruz. #BirlikteMümkün marka söylemimizden aldığımız ilhamı müşteri deneyimi stratejimizle harmanlayarak, müşterilerimizle olan her temas noktamızda onlara içten, çözüm odaklı ve destekleyici bir şekilde eşlik eden güvenilir yol arkadaşları olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda büyük bir özveriyle hayata geçirdiğimiz projelerin bir kez daha ödüle layık görülmesi bizi ayrıca gururlandırdı.

Ödül aldığımız kategorilerin, bir şirketin müşteri deneyimi odaklı dönüşümünün olmazsa olmaz başlıklarında olması bizim için mutluluk vericiydi. Bu ödüller, hem bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor hem de bizi daha fazlasını yapmak yolunda motive ediyor. Ödüllerde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve Vodafone'un hizmet kalitesine güvenen müşterilerimize teşekkür ediyorum. Vodafone olarak, müşterilerimizin gönlünü kazanma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."