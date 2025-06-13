Türkiye Merkez Bankası'nın Rezervleri 155 Milyar Doları Aştı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artarak 155 milyar 879 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz ve altın rezervlerinde de önemli artışlar kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 155 milyar 879 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 5 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 280 milyon dolar yükselişle 70 milyar 306 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 30 Mayıs'ta 70 milyar 26 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 409 milyon dolar artışla 83 milyar 164 milyon dolardan 85 milyar 573 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 153 milyar 190 milyon dolardan 155 milyar 879 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
11.04.202579.48268.007147.488
18.04.202582.25264.305146.557
16.05.202580.25665.401145.657
23.05.202584.25669.090153.110
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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