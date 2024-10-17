Üye Girişi
Haberler

Türkiye Logistics Summit 23 Ekim'de İstanbul'da Gerçekleştirilecek

Türkiye Logistics Summit 23 Ekim'de İstanbul'da Gerçekleştirilecek
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından düzenlenecek Türkiye Logistics Summit, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirecek. Etkinlik, lojistikteki yenilikçi çözümler ve iş birlikleri için önemli bir platform olacak.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), 23 Ekim'de Türkiye'nin en büyük lojistik buluşmalarının birine ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin lojistik sektörünün çatı kuruluşu UTİKAD, Turkish Cargo ana sponsorluğunda düzenleyeceği Türkiye Logistics Summit ile sektördeki en güncel gelişmeleri, yenilikçi çözümleri ve geleceğin lojistik vizyonlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Türkiye'yi lojistikte merkez haline getirebilmek hedefiyle düzenlenecek etkinlik, stratejik iş birlikleri için önemli bir buluşma noktası olacak.

23 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Logistics Summit küresel lojistik dünyasının önde gelen isimlerini, uzmanlarını ve sektör temsilcilerini buluşturacak, bilgi paylaşımı ve iş birliği fırsatları sunacak.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, " Türkiye'nin en önemli lojistik buluşması olan Türkiye Logistics Summit, sektörün geleceğini şekillendirecek; yenilikçi çözümler, stratejik iş birlikleri ve sektörel gelişmelerin merkezi olacak. Etkinliğin sadece ülkemiz genelinde değil, bölgesel hatta küresel bir etki alanı oluşturmasını hedefliyoruz. Lojistik ve taşımacılık sektörümüz 100 milyar dolar pazar payı ile küresel lojistik pazarında 11'inci sırada yer alıyor. Toplam hizmet ihracatımız içinde ise yaklaşık yüzde 40 paya; yani 40 milyar dolarlık ihracata sahip olup, hizmet ihracatımızdan aldığı pay, her geçen yıl artmaktadır" dedi.

Türkiye'nin transit hub olma yolundaki adımlarını desteklediklerini belirten Başkan Engin, zirvenin bu yolda çok önemli bir katma değer sağlayacağını da belirtti.

Zirve kapsamında düzenlenecek 'Tedarik Zincirinde İnovatif Yaklaşımlar', 'Yapay Zeka ve Dijitalleşme', 'Sürdürülebilir Lojistik' ve 'E-Ticaret' konulu panellerle Türkiye Logistics Summit, lojistik hizmet üreten şirketleri, tedarik zinciri yönetimi profesyonellerini, e-ticaret ve teknoloji firmalarını, akademisyenleri ve kamu idaresi yöneticilerini bir araya getirecek. Panellerin yanı sıra küresel lojistik sektörünün önemli temsilcilerinin konuşmacı olarak yer alacağı zirve Türkiye lojistik sektörünün kalbi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

istanbul Türkiye

'Çözüm süreci' tartışmalarına AK Parti kapıyı kapattı

AK Parti, yeni bir çözüm sürecine kapıyı kapattı

 Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem

Sivas 10 dakika arayla iki kez sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı
Yeni Malatyaspor, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilme kararı aldı

Depremin vurduğu şehrin takımı ligden çekiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatyaspor Kulübü ligden neden çekildi? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.