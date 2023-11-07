Türkiye-Kuveyt Ticaret Heyeti İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Kuveyt ile ticari ilişkilerin derinleştirilmesi için her türlü diyaloğa açık olduklarını belirterek, 'Kuveyt'e yaklaşık 4 bin firmamız ihracat yapıyor. Kuveyt'e bu yıl 10 ayda 480 milyon dolar ihracat yaptık.' dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Kuveyt ile ticari ilişkilerin derinleştirilmesi için her türlü diyaloğa açık olduklarını belirterek, "Kuveyt'e yaklaşık 4 bin firmamız ihracat yapıyor. Kuveyt'e bu yıl 10 ayda 480 milyon dolar ihracat yaptık." dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından organize edilen Türkiye-Kuveyt Ticaret Heyeti ve ikili iş görüşmeleri Kuveyt'de gerçekleştirildi.

Toplantıya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Osman el-Ayban, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve iş insanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Gültepe, Türkiye-Kuveyt Ticaret Heyeti'nin farklı sektörlerden 37 firma ve toplam 45 katılımcıdan oluştuğunu ifade ederek, Türkiye ve Kuveyt'in bu coğrafyada ağırlığı olan, sözü dinlenen iki önemli ülke olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında tarihi, kültürel ve beşeri bağlar bulunduğunu aktaran Gültepe, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen yıl daha da güçlenip derinleşiyor. Ticari ilişkilerimizin gelişmesi adına bugünkü programımız büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Gültepe, Kuveyt ile ticari ilişkilerin derinleştirilmesi için her türlü diyaloğa açık olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kuveyt'e yaklaşık 4 bin firmamız ihracat yapıyor. Kuveyt'e bu yıl 10 ayda 480 milyon dolar ihracat yaptık. En yüksek ihracat yaptığımız sektörler, 87 milyon dolarla hazır giyim, 76 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 55 milyon dolarla da kimyevi maddeler şeklinde sıralanıyor. Ayrıca ilaç ve kimya, tarım ve hayvancılık, demir-çelik sektörlerinde ciddi bir ihracat potansiyelimiz var. Bugün tekstilden gıdaya, bilişimden halıya, metalden mobilyaya geniş bir yelpazede firmalarımızla buradayız. Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle karşılıklı ticareti geliştirmesini, bölgenin geleceği adına son derece önemsiyoruz."

Karşılıklı ticaretin getirdiği bereketi, bolluğu bölgeyle paylaşmak istediklerini belirten Gültepe, ülkelerin refahını artıracak, ticari ilişkileri geliştirecek her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Hala karşılıklı yatırım alanında büyük fırsatlar var"

Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Osman el-Ayban da ticaret heyetinin Kuveyt ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomik, yatırım ilişkilerinin daha da artmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Kuveyt'e yabancı yatırımcı çekmek için yaptıkları düzenlemeleri ve kolaylıkları anlatan el-Ayban, "Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkiler son yıllarda özellikle büyük gelişme kaydetti. Özellikle yatırım ve ticaret alanında son derece iyi ilişkilere sahibiz. Ticaret hacmimiz artıyor. Ancak biz hala karşılıklı yatırım alanında büyük fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu da ortak çabalarımızla gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez de Türkiye ve Kuveyt'in sağlam bir dostluk, güçlü bir ortaklık, ortak değerler ve iyi siyasi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticari ve yatırım bağlarının gelecekte de ortaklığın kilit unsuru olacağını kaydetti.

Sönmez, Türkiye ile Kuveyt arasındaki her türlü ticari işlemde halihazırda istikrarlı bir artış eğilimi olduğuna dikkati çekerek, karşılıklı refah ve işbirliği arayışında daha fazla ivmeye ve daha güçlü bir itici güce ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.