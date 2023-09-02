Türkiye, kuş gribinden arilik statüsünü yeniden kazandı

TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin Afyonkarahisar ve Denizli'de çıkan kuş gribi vakaları nedeniyle kaybettiği hastalıktan arilik (hastalıktan tamamen arınmış) statüsünü, yeniden kazandığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin Afyonkarahisar ve Denizli'de çıkan kuş gribi vakaları nedeniyle kaybettiği hastalıktan arilik (hastalıktan tamamen arınmış) statüsünü, yeniden kazandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yürütülen etkin mücadele çalışmalarıyla, Afyonkarahisar ve Denizli'deki kuş gribi mihrakları söndürüldü. Yapılan hastalık tarama sonuçları, Bakanlık tarafından Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (WOAH) rapor edildi. WOAH, gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, Türkiye'nin tamamını 'ari bölge' olarak tanımladı. 81 ilin kuş gribi hastalığından ari olduğuna dair öz beyanı, örgütün web sayfasında yayımlandı.

? Tarım Ve Orman Bakanlığı ayrıca, kuş göç dönemlerinin yoğun olduğu ilkbahar ve sonbahar aylarında da ülke genelinde tüm tavukçuluk tesislerini taramadan geçiriyor. Ocak ayında Afyonkarahisar, şubat ayında Denizli'de çıkan kuş gribi mihrakları nedeniyle Türkiye, hastalıktan ari durumunu kaybetmişti.