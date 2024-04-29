Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörü İhracat Gelirinde Büyük Artış

Türkiye kuru meyve ve mamulleri sektörünün ihracat geliri, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9 artışla 497 milyon 639 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, kuru meyve ve mamulleri sektörü ilk çeyrekte 124 ülke ve serbest bölgeye 118 bin 738 ton ürün gönderdi.

İhracat karşılığında 497 milyon 639 bin dolar gelir elde eden sektör temsilcileri, 383 milyon 124 bin dolarlık dış satımın yapıldığı geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 29,9 artırdı.

En fazla gelir çekirdeksiz üzümden

En fazla geliri 133 milyon 284 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzümden elde eden sektör, kuru kayısıdan 114 milyon 450 bin dolar, kuru incirden 86 milyon 420 bin dolar kazanç sağladı.

Geçen yıl aynı dönemde 24 milyon 251 bin dolarlık satış yapan Antep fıstığı üreticileri, bu yıl satış gelirlerini 74 milyon 54 bin dolara çıkardı.

Sektörün en büyük pazarı Avrupa

Sektörün en çok ihracat yaptığı ülke grubu ise 192 milyon 378 bin dolarla Avrupa ülkeleri oldu.

Kuru meyve üreticileri en yüksek satışını 61 milyon 596 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Almanya'yı 48 milyon 402 bin dolarla ABD, 45 milyon 661 bin dolarla İngiltere, 30 milyon 484 bin dolarla Fransa takip etti.

Birlikler bazında en fazla ihracatı, 279 milyon 111 bin dolarla Ege İhracatçı Birlikleri ve 105 milyon 515 bin dolarla GAİB üyesi firmalar yaptı.