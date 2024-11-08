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Türkiye Kuru Kayısı İhracatında Başarı: İlk Çeyrek Raporu

Türkiye Kuru Kayısı İhracatında Başarı: İlk Çeyrek Raporu
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2024/25 sezonunun ilk çeyreğinde Türkiye'nin kuru kayısı ihracatı 25 bin 461 ton olarak gerçekleşti. İhracattan elde edilen döviz, geçen yıla göre yüzde 12 artışla 125,5 milyon dolara ulaştı. Özellikle Amerika, Almanya ve Fransa'nın önemli pazarlar olduğu belirtildi.

Türkiye kuru kayısı ihracatında 2024/25 sezonun ilk çeyreğinde başarılı bir grafik ortaya koydu. 1 Ağustos 2024 tarihinde başlayan 2024/25 sezonunun ilk çeyreğinde Türkiye'nin kuru kayısı ihracatı 25 bin 461 ton olurken, kuru kayısı ihracatından elde edilen döviz tutarı yüzde 12'lik artışla 112,8 milyon dolardan 125,5 milyon dolara ulaştı.

2024/25 sezonuna girerken Malatya İli kuru kayısı rekoltesinin 107 bin ton olarak öngörüldüğünü, 7 bin tonda stokla sezona girdiklerini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, sezonun ilk çeyreğinde, 2024/25 sezonu için ortaya koydukları 100 bin ton ihracat hedefiyle uyumlu bir dönem geçirdiklerini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün kuru kayısıya sağlıklı gıdalar listesinde yer verdiğini hatırlatan Işık, "Kuru kayısı antioksidan zengini bir meyve, kolesterolü düşürürken, kasları besliyor, bağırsak dostu ve sindirim sistemini destekliyor. Bu yıl hava koşulları kuru kayısı üretimini artırdı. Kuru kayısımızın katma değerli bir şekilde dönüşmesi için fuarlara, TURQUALITY ve UR-GE Projelerine, sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetlerine ağırlık vereceğiz. Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Stratejisiyle uyumlu olarak Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Avustralya, Çin, Japonya, Brezilya, Güney Kore gibi uzak pazarlara yoğunlaşacağız. Üreticilerimiz, Tüccarlarımız, İhracatçılarımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Araştırma Enstitülerimiz, Ticaret Bakanlığımız ve Üniversitelerimizle Türk kayısımızın hak ettiği değere ulaşması için koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türk kayısısına en büyük talep ABD, Almanya ve Fransa'dan

Kuru kayısı ihracatında Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 49 milyon dolarlık payla liderliğini koruduğu bilgisini veren Başkan Işık, en çok ihracat yapılan ülkeleri ise şöyle özetledi; "Amerika Birleşik Devletleri 21,3 milyon dolarlık tutarla kuru kayısı ihracatında liderliğini sürdürürken, Almanya'ya 11 milyon dolarlık, Fransa'ya 10 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç ettik. Bu ülkeleri 6,8 milyon dolarla Brezilya ve 6 milyon dolarla Cezayir izledi."

2024/25 sezonunun ilk çeyreğinde Türkiye'den Çin, Cezayir, Hindistan ve Kazakistan'a kuru kayısı ihracatındaki artışlar dikkat çekti. Çin'e kuru kayısı ihracatı yüzde 356'lık artışla 1 milyon dolardan 4,7 milyon dolara çıkarken, Cezayir'e kuru kayısı ihracatı yüzde 1.329'luk sıçramayla 418 bin dolardan 6 milyon dolara fırladı. 2023/24 sezonunun ilk çeyreğinde Hindistan'a 900 bin dolarlık kuru kayısı ihraç eden Türkiye, 2024/25 sezonunun ilk çeyreğinde Hindistan'a ihracatını yüzde 221'lik yükselişle 3 milyon dolara taşıdı. Aynı dönemde Kazakistan'a yapılan kuru kayısı ihracatı da, yüzde 143'lük artışla 1,5 milyon dolardan 3,8 milyon dolara ilerledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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