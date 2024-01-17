Türkiye, 2024'te Kruvaziyer Turizminde Rekor Bekliyor

Kruvaziyer turizminde "cazibe merkezi" olarak gösterilen Türkiye'nin, 2024'te gemi ve yolcu sayısında rekora imza atması bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, coğrafi konum itibarıyla kruvaziyer turizminde önemli bir merkez olan Türkiye, son dönemde limanlarına yaptığı yatırımlarla ciddi sayıda kruvaziyer gemi çekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verilerine göre, geçen yılın ocak-kasım dönemi itibarıyla Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 1,5 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Kruvaziyer şirketleri, dünyada "kruvaziyer yılı" olması öngörülen 2024'te Türkiye limanlarına getirecekleri gemi ve yolcu sayısı hedeflerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Türkiye'nin, bu yıl da kruvaziyer turizminde rekor kırması bekleniyor.

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kruvaziyer sektörünün salgın sonrası toparlandığını ve 2023'te tüm dünyada yeniden atağa geçtiğini söyledi.

Türkiye'de de sektör açısından "parlak bir yılı" geride bıraktıklarını anlatan Alnıtemiz, kasım sonu itibarıyla limanlara 1167 kruvaziyer gemisi geldiğini aktardı. Alnıtemiz, "Bu, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4 artış demek. Aynı şekilde gelen yolcu sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 arttı ve 1 milyon 517 bin 933 oldu. 1,5 milyon kruvaziyer yolcu sayısı hedefini kasım itibarıyla aşmış olduk." diye konuştu.

Rotayı Türkiye limanlarına çevirdi

Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Filistin'e saldırılarının sektöre etkilerini de değerlendiren Alnıtemiz, "Bu tür gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Bu durumlarda programlar değişebiliyor, planlamalar yeniden yapılıyor. Doğu Akdeniz'de rotasını batıya ve Türkiye limanlarına çeviren kruvaziyer gemiler oldu. Dileğimiz, savaşın bir an önce bitmesi, insanlık için bölgemizde ve tüm dünyada savaşların hiç olmaması." dedi.

Alnıtemiz, kruvaziyer sektörünün dünyada gelişen bir pazar olduğuna dikkati çekerek, bu gemilerin kapasite ve donanım açısından geliştiğini söyledi.

"Dünya kruvaziyer sektörünün gözü üzerimizde"

Sektörün geçen yılı dünyada 31 milyonu aşan yolcu sayısıyla kapattığını anlatan Alnıtemiz, şöyle konuştu:

"Sektörün 2024 hedefi ise küresel düzeyde 36 milyon olarak öngörülüyor. Gemi seyahatinin avantajları fark edilmeye başlandı ve daha çok tercih edilir bir seyahat türü haline geldi. Bu perspektifle ülkemizde de ilgi artıyor. En önemlisi de Türkiye olarak konumumuz. Dünya kruvaziyer sektörünün, dev firmalarının gözü üzerimizde. Akdeniz çanağında Türkiye bir cazibe merkezi. Ülkemizin, Efes'in, İstanbul'un yer almadığı bir destinasyon düşünülemez. Türkiye kruvaziyer pazarı olarak eski parlak yılları yakaladık. Üç tarafı denizlerle çevrili cennet ülkemizde tarihi, doğası, kültürüyle kruvaziyer potansiyelini çok daha ileriye götürmek, çıtayı daha da yükseltmek mümkün. 2 milyon hatta 2,5 milyon yolcu sayısı hedefiyle 2024'ü neden planlamayalım? 2 binli gemi sayılarından neden söz etmeyelim? 2024 için gelen gemi sayısı ve yolcu sayısında hedef yükselteceğiz. Celestyal olarak 2023'ü hedefimizin yüzde 40 üzerinde kapattık. 2024 yılı da çok iyi başladı. Erken rezervasyon döneminde ocak itibarıyla hedefimizin yüzde 15'ine ulaştık, sevindirici. Dövizden etkilenmemek ve gemilerin sunduğu erken rezervasyon avantajlarını kaçırmamak için misafirlerimize tatillerini erken planlamalarını öneriyoruz. "

"Kruvaziyer turizmi hala en hızlı büyüyen sektör"

MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu, sektör olarak başarılı bir sene geçirdiklerini belirterek, bu seyahatlere ilginin artmasının kruvaziyer şirketlerini yeni rotalar geliştirmeye teşvik ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olması ve cazibe merkezlerinin kolay ulaşılabilirliğiyle önemli bir konumda yer aldığına işaret eden Hekimoğlu, "Artan ilgiye cevap verebilmek için Türkiye ile ilgili planlamalarımızı geliştiriyor, Türkiye'de farklı limanlardan kalkacak daha fazla gemi getirmeyi ve misafirlerimize benzersiz destinasyonlar sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Hekimoğlu, jeopolitik gelişmeler nedeniyle kruvaziyer şirketlerinin başka liman arayışına girdiğini anlatarak, Türkiye'nin kapasitesi sebebiyle tercih edildiğini aktardı. Yıllık programlarda yer almayan Türkiye limanlarının, rezervasyonu bulunan ve seyahatini iptal etmek istemeyen misafirler için en doğru seçenek olduğunun altını çizen Hekimoğlu, şöyle devam etti:

"Kruvaziyer turizmi, hızlı büyüyen sektör olmaya devam ediyor. Dünyada kruvaziyer seyahati yapan yolcuların yüzde 85'i tekrar kruvaziyer yolculuğu yapmak istediklerini belirtiyor. Bu oran, pandemi öncesine göre yüzde 6 arttı. Programlarımızı taleplere göre şekillendiriyoruz. Kruvaziyer yolculuğuyla ilgili bilinirliğin artırılması ve kruvaziyer seyahatinin ulaşılabilir bir tatil seçeneği olduğunun anlatılması, kruvaziyer şirketlerinin öncelikli hedefi olmalı."

"Global anlamda 2024'ün 'kruvaziyer yılı' olacağı tahmin ediliyor"

Türkiye turizm sektörünün büyümesinde, kruvaziyer turizminin büyük rol oynayacağını vurgulayan Hekimoğlu, şunları kaydetti:

"Hem gemilerin Türk limanlarına daha fazla gelmesi ve yabancı misafirleri getirmesi hem de Türk misafirlerin kruvaziyer tatiline olan ilgilerinin artması, kruvaziyer turizminin gelişimine katkı sağlayacak. 2024'ten 2030'a kadar kruvaziyer pazarının tutarlı ve pozitif büyüme sergilemesi bekleniyor. Bu sektör için olumlu bir görünüme işaret ediyor. 2023'te çoğu yolcu gemisi tam kapasiteyle hizmet verdi ve 2024'te de bu şekilde hizmet vermeye devam edecek. Kruvaziyer sektörü hızlı büyüyen bir pazar ki global anlamda 2024'ün 'kruvaziyer yılı' olacağı tahmin ediliyor."