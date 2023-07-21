Türkiye, Körfez Ülkeleriyle Fintek Alanında İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

Türkiye, Suudi Arabaistan, Katar ve BAE ziyaretlerinde yatırımdan sanayiye, savunmadan sağlığa, yenilenebilir enerjiden uzay endüstrisine birçok alanda 18 anlaşma ve bir ortak bildiri imzaladı. Özel sektör temsilcileri Körfez ülkelerinden iş insanlarıyla yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Bu çerçevede fintek alanında da dirsek temasları gerçekleştirildi. TÖDEB Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kork, " Türkiye'nin bir fintek üssü olma hedefi var. İşte Türkiye, birçok sektörde olduğu gibi fintek alanında Körfez ülkelerinin de üssü haline gelebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunda 3 ülkeyle işbirliğini kuvvetlendiren anlaşmalara imza atıldı. Bu anlamda karşılıklı ticaret ve yatırımın artırılması ve teşvik edilmesi öne çıktı. Abu Dabi, Cidde ve Doha'da 200'den fazla iş insanı heyetler bazındaki görüşmelerde yer aldı. Türkiye-Suudi Arabistan, Türkiye-BAE ve Türkiye-Katar arasında icra edilen ekonomik forumlar ve imzalanan anlaşmalar taraflar arasında ilişkilerin çok boyutlu bir biçimde geliştirilmesi noktasında ortak bir vizyon olduğunu gösterdi. Ziyaret gerek Türkiye'nin döviz çekme gerekse Körfez'in yatırım çeşitlendirme politikaları dönemine denk geldi.

BAE ile 50,7 milyar dolarlık anlaşma

Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan ziyaretinde, yatırımdan sanayiye, savunmadan sağlığa, yenilenebilir enerjiden uzay endüstrisine birçok alanda 18 anlaşma ve bir ortak bildiri imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldiği ziyarette, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan 50,7 milyar dolarlık anlaşma en dikkat çekenlerden oldu.

"Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile baharı yaşıyoruz"

İş dünyasının önemli temsilcileri de Erdoğan'ın Körfez ziyaretini memnuniyetle karşıladı. Payfix Yönetim Kurulu Başkanı ve TÖDEB Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kork, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile ilişkilerde bahar döneminin yaşandığını belirtti.

"Fintek alanında önemli görüşmeler yaptık"

Özel sektörün de bu süreçte çok ciddi görüşmeler yaptığını ifade eden Kork, "Türkiye'de ciddi bir yatırım yapma iştahı var. Finansal teknoloji alanında önemli görüşmeler yaptık. Türkiye gerçekten bir fırsatlar ülkesi. Cumhurbaşkanımız da ifade etmişti Türkiye'nin bir fintek üssü olma hedefi var. İşte Türkiye, birçok sektörde olduğu gibi fintek alanında Körfez ülkelerinin de üssü haline gelebilir" diye konuştu. - İSTANBUL