Türkiye Kooperatifler Fuarı Erzurum'da açıldı

Türkiye Kooperatifler Fuarı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Erzurum'da açıldı.

Fuarın açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bu yılki fuarın en değerli yönlerinden birisinin kadın kooperatiflerinin güçlü varlığı olduğunu belirtti.

"2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı"nda kültür başkenti Erzurum'da, Ticaret Bakanlığı olarak "6. Türkiye Kooperatifler Fuarı"nın açılışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Erzurum, bizler için dadaşlar diyarı, tarihin ve kültürün kadim şehri obanın cömertliği, yiğidin cesaretiyle yoğrulmuş bir destandır. Ülkemizin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kooperatiflerimiz, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilemek üzere tek yürek halinde buradadır" dedi.

"Kadınlarımız, gençlerimiz, üreticilerimiz kooperatiflerimiz çatısı altında el ele vererek ekonomimizi güçlendiriyor, toplumumuzun refahını artırıyor" diyen Bakan Bolat, "Bu yılki fuarımızın en değerli yönü de kadın kooperatiflerimizin güçlü varlığıdır. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak, fuarımız başta olmak üzere Kooperatifler Yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerdeki alımlarımızın yüzde 50'sinden fazlasını kadın kooperatiflerimizden sağlayarak, kooperatif ürünlerine verdiğimiz değeri ve duyduğumuz güveni ortaya koyma gayretindeyiz" diye konuştu.

12 bin kooperatif

Kadın emeğini kooperatifçilikle üretime ve istihdama dönüştürdüklerini anlatan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Kooperatiflerimiz, tarımdan konuta, ulaşımdan krediye, enerjiden el sanatlarına, eğitimden kadın girişimine kadar 40'a yakın alanda faaliyet göstermektedir. Ticaret Bakanlığımız görev alanında Temmuz ayı sonu itibarıyla, 34 farklı tipte yaklaşık 12 bin kooperatifimiz ve 1 milyon 850 bini aşkın kooperatif ortağımız bulunmakta; Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarına bağlı olarak faaliyet gösterenlerle birlikte ülkemiz genelinde toplamda 50 bine yakın kooperatifimiz bulunmaktadır. Erzurum ilimizde ise toplam 557 kooperatif bulunmakta olup, Ticaret Bakanlığımıza bağlı 76 kooperatiften 21'i, kadın kooperatifi olarak ilimizde çalışmalarını sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

Kooperatifçilik alanında eğitim çalışmaları yapıldı

2025 yılının Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Kooperatifler Yılı" olarak ilan edilmesi ile birlikte Bakanlık olarak imece kültürünün beşiği olan ülkemizde bu fırsatı en verimli şekilde değerlendirerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla oluşturulan "Kooperatifler yılı komitesi" ile Ocak ayından bu yana, özellikle ilköğretimden üniversiteye gençleri ve kadın girişimcileri odağa alarak, ülke genelinde pek çok çalışmaya imza attıklarını anlatan Bakan Bolat, açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda Ocak ayından bu yana; Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde ilk ve orta öğretim öğrencilerimize hazırladığımız sunum ve animasyon filmleri eşliğinde kooperatifçilik hakkında farkındalık oluşturduk. Yükseköğretim Kurumu iş birliğinde üniversite öğrencilerimize kampüs kooperatifçiliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yürüttük. Kooperatifçilik potansiyeli yüksek olan sektörlerde ticaret erbabının katılımları ile bilgilendirme toplantıları düzenledik. Emeğinin kooperatifler aracılığıyla değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla, ilki Kızılcahamam ilçemizde olmak üzere, Hatay'da ve Samsun'da çalıştaylar düzenledik. Sosyal kooperatifçilik çalışmalarımız kapsamında, özel politika gerektiren vatandaşlarımıza yönelik olarak Adalet Bakanlığı ve Yeşilay iş birliğinde bilgilendirme faaliyetleri yürüttük. Bu doğrultuda, ceza infaz kurumlarındaki vatandaşlar ve bağımlılıkla mücadele hizmetlerinden yararlanan bireyler için kooperatifçilik alanında eğitim çalışmaları gerçekleştirdik."

Bu süreçte ayrıca, kooperatifler için çeşitli eğitim programları da gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Ömer Bolat, şöyle devam etti: "İllerimiz ve merkez teşkilat nezdinde yapılan bin 479'u okul ve 74'ü üniversiteler olmak üzere toplamda ülke genelinde yapılan bin 900'e yakın bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları ile yıl içinde ülkemiz genelinde yaklaşık 191 bin kişiye ulaştık. Ulusal ve yerel düzeyde kooperatifçilik temalı; ödüllü fotoğraf ve kısa film yarışmalarının yanı sıra proje tasarımı ve resim yarışmaları düzenledik. Başarılı kooperatifçilik uygulamalarına sahip ülkelere düzenlediğimiz çalışma ziyaretleri ile kooperatifçilik çalışmalarımıza katkı sunacak bilgiler edindik. Kooperatifler yılı kapsamında yürütülen çalışmalara ilaveten fuarımız kapsamında, kooperatiflerimizin başarılarını taçlandırmak amacıyla; e-ticaret, ihracat, en iyi proje, kadın girişimi ve coğrafi işaretli ürün alanlarında olmak üzere çeşitli kategorilerde ödüller takdim edilecektir. Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz en önemli çalışmamız ise hazırlıklarını tamamladığımız '2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı' oldu. Bu kapsamda yeni strateji belgemizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile 19 Eylül'de İstanbul'da 3 bin kooperatifçi ile düzenlenecek programımızda inşallah kamuoyuna sunacağız.

Kooperatif kuruluşlarını teşvik etmek, mevcut kooperatiflerimizin ise ticari kapasitelerini artırmak üzere çalışmaya da hız kesmeden devam ediyoruz. Bu minvalde, 2020 yılında uygulamaya koyduğumuz 'Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı' (KOOP-DES) ile ülkemiz genelinde 772 kooperatifin 826 projesine toplam 110,5 milyon lira tutarında hibe desteği sağlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Ülkemiz genelinde kooperatiflerimize sağlanan destekler geçtiğimiz yılbaşında kooperatiflerin faydalanabileceği destek kalemlerinde iki kat artış sağlanmış olup, bu yıl ise iki buçuk kat artırılarak kooperatiflerimize sunulan; makine-ekipman ve demirbaş alım desteği 400 bin liradan 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılım desteği 60 bin liradan 150 bin liraya, nitelikli personel istihdamı desteğimiz ise 1 personel için yıllık 204 bin liradan 266 bin 400 liraya, 2 personel için yıllık 408 bin liradan 532 bin 800 liraya yükseltilmiştir. Vermiş olduğumuz destekler neticesinde başarılı işlere imza atan kooperatiflerimizin sağladığı motivasyon ile önceki yıllarda olduğu gibi 2025 yılı Eylül ayında açıklanacak hibe desteklerimiz ile kooperatiflerimizin hem yerel ekonomide hem de uluslararası ticarette daha güçlü bir aktör haline gelmesini hedefliyoruz.

Tarım satış kooperatifleri birliklerine yönelik çalışmalar

Öte yandan, ülkemiz kooperatifçiliğinde önemli bir yere sahip olan ve köklü geçmişleriyle gurur duyduğumuz tarım satış kooperatifleri birlikleri hem iç pazarda hem de dış pazarlarda önemli aktörler arasına girmiştir. Bu kooperatiflerimiz, markalaşma bağlamında olduğu kadar, profesyonel yönetim ve denetim açısından da örnek niteliktedirler. Ticaret Bakanlığımız, yakın dönemde çeşitli tarihlerde tarım satış kooperatifleri birliklerimizle bir araya gelerek finansmana erişim imkanlarının çeşitlendirilmesi ve taleplerinin karşılanması yönünde çalışmalar yürütmüştür.

Kooperatiflerin ihracatı

Ekonomimizin kalkınmasında en çok önem verdiğimiz hususların başında ihracat gelmektedir. Bakınız 2025 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla kooperatiflerimizce gerçekleştirilen ihracatın toplam tutarı 58 milyon doları aşmış durumdadır. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı olarak ihracat yönelik sunduğumuz hibe desteklerinden kooperatiflerimizin etkin bir şekilde faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla fuarımız kapsamında; E-Ticaret ve İhracat Süreçleri Eğitimi, Kooperatifler İçin Markalaşma ve Etiketleme Uygulamaları Eğitimi ve Proje Yazım Süreçleri Eğitimi gibi programlar gerçekleştirilecektir.

Yerelden küresele üretim gücü, ihracatla büyüyen Türkiye

Biliyoruz ki; ürettikçe büyüyor, paylaştıkça güçleniyor, omuz omuza yürüdükçe yarınlara umut taşıyoruz. Bugün burada, milyonların emeğini, alın terini ve yüreğini bir araya getirerek ülkemizin geleceğini hep birlikte inşa ediyoruz. Attığımız her adım; bereket olarak toprağımıza, umut olarak yarınlarımıza dönecek, yeni başarı hikayelerine ilham verecektir."

Yoğun katılım

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde açılan ve hafta sonuna kadar açık kalacak olan fuarın açılış törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkan Vekili Cihan Aksakal, ETSO Başkanı Saim Özakalın, ETB Başkanı Hakan Oral, Bakanlık bürokratları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından kooperatif ödül töreni düzenlendi. 2025 Uluslararası Kooperatifler yılı sponsor finans kuruluşları plaket takdiminin ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi'ye hediye takdimi yapıldı.

Daha sonra fuarın açılış kurdelesi Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve törene katılan protokol üyelerince kesildi. - ERZURUM