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Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması yürürlüğe girdi

Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması yürürlüğe girdi

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan 'İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan 'İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 yılı Türkiye-KKTC arasında imzalanan 'İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması' Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti. Anlaşma, KKTC'nin birçok alanda kalkınması konularını kapsıyor. Bu anlaşma ile birlikte KKTC'de gerçekleşecek yatırım,

reform ve eylemlerin mali bir disiplin çerçevesinde gerçekleşmesi sağlanacak. İmzalanan Mali İşbirliği Anlaşması'nın Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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