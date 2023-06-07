Üye Girişi
Haberi Paylaş
Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonomi Haberleri

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşmada KKTC'nin bütçe açığı, savunma sektörü, ekonomi, istihdam, ulaştırma ve enerji altyapısının geliştirilmesi gibi konular yer aldı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (KKTC) arasında "İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki ülke arasında 31 Mart'ta imzalanan "2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nda, KKTC'nin bütçe açığının giderilmesi, savunma sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması, ekonomi, istihdam, ulaştırma ve enerji altyapısının geliştirilmesi gibi konular yer aldı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Ekonomi

Türkiye Ekonomi Kıbrıs Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title