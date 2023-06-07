Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşmada KKTC'nin bütçe açığı, savunma sektörü, ekonomi, istihdam, ulaştırma ve enerji altyapısının geliştirilmesi gibi konular yer aldı.