Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı
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Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşmada KKTC'nin bütçe açığı, savunma sektörü, ekonomi, istihdam, ulaştırma ve enerji altyapısının geliştirilmesi gibi konular yer aldı.
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (KKTC) arasında "İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
İki ülke arasında 31 Mart'ta imzalanan "2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nda, KKTC'nin bütçe açığının giderilmesi, savunma sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması, ekonomi, istihdam, ulaştırma ve enerji altyapısının geliştirilmesi gibi konular yer aldı.