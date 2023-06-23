Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Batı Afrika Bankacılar Birliği arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Batı Afrika Bankacılar Birliği (WABA), İslami finans sektörünün gelişimi, dış ticaret, muhabir ilişkileri ve dijitalleşme alanlarında işbirliği yapmak amacıyla mutabakat zaptı (MoU) imzaladı. Anlaşmaya göre, iki kurum arasında seminer, forum, konferans ve diğer etkinlikler için birlikte çalışma kararı alındı. Ayrıca ortak eğitim ve değişim programları düzenlenmesi, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında hem İslami finans ekosistemi hem de finans kuruluşlarıyla doğrudan muhabirlik ilişkilerine de katkıda bulunulması hedefleniyor.

Batı Afrika Bankacılar Birliği (WABA) ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Türkiye ve Afrika'da başta İslami finans sektörünün gelişimi olmak üzere dış ticaret, muhabir ilişkileri ve dijitalleşme alanlarında işbirliği yapmak amacıyla mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.

WABA ve TKBB ortak açıklamasına göre, MoU, üye kuruluşları arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği yoluyla tarafların ortak çıkarlarını teşvik etmeyi amaçlamanın yanında Afrika'da İslami finansın gelişimini ve bu alanda hizmet veren kurumların kapasite geliştirme faaliyetlerini destekleyecek.

Anlaşmaya göre WABA ve TKBB, katılım bankacılığı ve finans alanındaki gelişmelerle ilgili seminer, forum, konferans ve diğer etkinlikler için birlikte çalışma kararı aldı.

Ayrıca bu işbirliğiyle ortak eğitim ve değişim programlarının düzenlenmesi, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında hem İslami finans ekosistemi hem de finans kuruluşlarıyla doğrudan muhabirlik ilişkilerine de katkıda bulunulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin tarihten gelen derin bir dostluğa dayandığını belirterek, "Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerimiz ekonomi, siyasi, insani ve kültür boyutları çerçevesinde ikili, bölgesel, kıtasal ve küresel olmak üzere dört boyutta devam ediyor. Yıllardır ticaret alanında dostluğumuzun pekiştiği Afrika kıtası ile bunu bankacılık ve finans sektöründe çok güzel bir konuma getirebileceğimize inanıyorum. Özellikle Türkiye'deki bankacılık kapasitesi ve potansiyeliyle sizlerin arasında olmak bizler için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirdikleri anlaşmanın, finans ve bankacılık sektörünün gelişimine, Afrika ekonomisine ve uluslararası paydaşlara önemli katkılar sağlamasını temenni eden Vural, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, her iki taraf arasında birçok ortak projeye imkan sağlayacak. Finansal araçların çeşitlendirilmesi başta olmak üzere, finans alanına ilişkin eğitim, teknik danışmanlık, etkinlik ve benzeri konularda paylaşımların Afrika'daki ülkelere aktarılması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye olarak 40 yılı aşkın İslami finans tecrübesini diğer ülkelerdeki paydaşlara aktarmaya ve eğitim üssü olmak adına önemli adımlarla hedefe doğru yol alıyoruz."

WABA ve TKBB, bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşımı yoluyla Afrika'da katılım bankacılığı ve finans sektörünün daha iyi konuma gelmesini teşvik etmek adına tarafların personeline yüksek kaliteli, donanımlı eğitim ve sertifika programları sağlamayı hedefliyor. Ayrıca iki kurum arasında işbirliğiyle girişimler yoluyla ekonomik kalkınma ve finansal alanlarda çalışmanın teşvik edilmesi amaçlanıyor.