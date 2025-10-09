Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Ordu'da Başlıyor

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin yeni eğitim dönemi Ordu'da başlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilerin bilgi birikimi, yönetim becerileri ve kapasitelerini artırarak iş hayatındaki sürdürülebilir varlıklarını güçlendirmeyi amaçlayan akademi, yeni eğitim dönemine Tunceli'nin ardından 22 Ekim'de Ordu'da devam edecek.

Garanti BBVA ve BÜYEM işbirliğiyle 2012'de hayata geçirilen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, kadın girişimcilerin iş hayatlarında gelişimini desteklemeyi hedeflerken, Garanti BBVA'nın 2006'dan bu yana yürüttüğü kadın girişimcilere yönelik çalışmalarla da finansmana erişim, eğitim ve iş ağı olanaklarını geliştirmeyi planlıyor.

Eğitim, TOBB Ordu İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle, 5 Aralık'a kadar sınırlı kontenjanda düzenlenecek. Başvurular 16 Ekim 2025'e kadar garanti BBVA'nın kadın girişimciler internet sitesinden yapılabilecek.

Çevrim içi başvuru yapan kadın girişimcilerle ön görüşmeler 20-21 Ekim'de Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşecek. Eğitimler, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Boğaziçi Üniversitesinin akademisyenleri ve profesyonelleri tarafından Zoom Cloud Meetings platformu üzerinden, hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak verilecek.

Katılımcılar dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya, e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi iş hayatına doğrudan katkı sağlayacak konularda eğitim alacaklar. Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, BÜYEM tarafından hazırlanan sertifikanın sahibi olacak.