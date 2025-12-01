Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Adana'da Başlıyor

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle 2012'de hayata geçirilen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Tunceli ve Ordu'nun ardından Adana'da düzenlenecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, kadın girişimcilerin iş hayatlarında gelişimini desteklemek hedefiyle yoluna devam ediyor.

Adana'daki kadın girişimcilerin katılımıyla 18 Aralık'ta başlayacak akademi, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ve AOSB Kadın Sanayiciler Platformu işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Başvuruların 14 Aralık'a kadar internet sitesinden yapılabileceği eğitimler, 18 Aralık-19 Ocak döneminde sınırlı kontenjanla düzenlenecek.

Eğitimler Adana Organize Sanayi Bölgesi Salonu'nda ve Zoom Cloud Meetings Platformu üzerinden, Boğaziçi Üniversitesi'nin deneyimli akademisyenleri ve alanında uzman profesyonelleri tarafından hem fiziksel hem de çevrim içi olarak verilecek.

Katılımcılar, dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya ve e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi iş hayatına doğrudan katkı sağlayacak konularda bilgi edinecek.

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Garanti BBVA'nın 2006'dan bu yana sürdürdüğü kadın girişimcilere destek programlarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Banka, kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin yanı sıra eğitim ve network geliştirme imkanlarını artırarak iş hayatında daha güçlü ve sürdürülebilir bir varlık göstermelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, Boğaziçi Üniversitesi BÜYEM tarafından düzenlenen sertifikanın sahibi olacak.