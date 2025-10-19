Türkiye, K Fuarı'nda 213 Firmayla Temsil Edildi

Türkiye milli katılım organizasyonu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen Almanya'daki "K Uluslararası Plastik ve Kauçuk Ticaret Fuarı"na bu yıl toplam 213 Türk firması katıldı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, K Uluslararası Plastik ve Kauçuk Ticaret Fuarı, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde gerçekleştirildi.

3 yılda bir düzenlenen fuara bu yıl İKMİB organizasyonu altında 685,6 metrekare alanda 29 firma milli katılım sağlarken, toplamda 213 Türk firması Türkiye'yi fuarda temsil etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, K Fuarı'nın, dünya plastik ve kauçuk sektörünün en prestijli buluşma noktası olduğunu bildirdi.

Türk kimya sektörünün önemli alt dallarından biri olan plastik sektörünün, sürdürülebilir üretim anlayışı, güçlü sanayi altyapısı ve yenilikçi yaklaşımıyla küresel rekabette her geçen gün daha fazla söz sahibi olduğunu belirten Pelister, şunları kaydetti:

"Bu yıl 213 firmamızla fuarda yer alarak ülkemizin üretim kapasitesini, teknoloji düzeyini ve ihracat potansiyelini en üst düzeyde temsil ettik. Kimya sektörü ihracatına baktığımızda en çok ihracat yapan alt sektör olarak plastik sektörünü görüyoruz. 2024 yılı toplam plastik ihracatımız 9,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos 2025 dönemi toplam plastik ihracatımız 6,3 milyar dolar oldu.

2024 yılı toplam plastik ham madde ihracatımız 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Ocak-Ağustos 2025 dönemi toplam plastik ham madde ihracatımız ise 1,7 milyar dolar oldu. İKMİB olarak hedefimiz, sektörümüzü daha yüksek katma değerli ihracata yönlendirmek, markalaşmayı güçlendirmek ve Türk kimya sanayisini dünya pazarlarında üst sıralara taşımak. K Fuarı gibi stratejik buluşmalar, bu hedeflerimize ulaşmak adına büyük önem taşıyor. Biz de İKMİB olarak sektörümüzün ihracatını artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."