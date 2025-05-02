Türkiye-İtalya İş Forumu Roma'da düzenlendi

Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye- İtalya İş Forumu, Roma'da, Parco dei Principi Grand Hotel & Spa'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye- İtalya İş Forumu'nda, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi odağında iş birlikleri de masaya yatırıldı.

Söz konusu foruma, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya Cumhuriyeti İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Lale Cander, İtalyan Ticaret Ajansı (ITA) Başkanı Matteo Zoppas ve iki ülkeden 400'ü aşkın iş insanı katıldı.

DEİK ve ITA işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, altyapıdan ileri üretime, savunma endüstrisinden dijital teknolojilere kadar birçok alanda panel ve yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Enterra Yenilenebilir Enerji Üst Yöneticisi Cem Aşık, İtalya'nın güvenilir iş ortamı ve enerji üretim portföyünü dönüştürme potansiyeliyle dikkati çektiğini ifade ederek, İtalya'da 108 megavatlık Rüzgar Enerjisi Santrali projesi çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Aşık, şirketin halihazırda Türkiye'de 388 megavat hidroelektrik ve 136 megavat mekanik kurulu güç güneş enerjisi santrali işlettiğini, ayrıca 500 megavatın üzerinde güneş, rüzgar ve enerji depolama projesinin geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.

IC Holding çatısı altında faaliyet gösteren IC Enterra'nın Türkiye'deki tecrübesini yurt dışına taşıma kararlılığına dikkati çeken Aşık, "Başta İtalya olmak üzere farklı ülkelere odaklanmış durumdayız. İtalya'da izin süreçleri devam eden 108 megavat kapasitede iki adet rüzgar projemizin yanı sıra yeni güneş ve rüzgar projeleri geliştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Bu etkinlikte de çok sayıda şirketle iki görüşmeler gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Aşık, Türk enerji şirketlerinin coğrafi çeşitlilik konusundaki motivasyonuna da işaret ederek, "Yatırımcılarımız bilgi birikimlerini yurt dışına taşımakta istekli. İtalya, siyasi ve ekonomik istikrarı, güvenilir iş ortamı ve elektrik üretim portföyünü dönüştürme potansiyeliyle dikkati çekiyor. Bu nedenle Türk yatırımcıların ilgisi her geçen gün artıyor. Ancak proje sayısındaki artış, bürokratik süreçlerin uzamasına ve yetkilendirme sürecinin karmaşıklaşmasına neden olabiliyor. Yatırım ortamının daha da iyileşmesi için süreçlerin sadeleştirilmesi ve yatırımcılarla kamu kurumları arasında daha etkin bir iletişim kurulması kritik." ifadelerini kullandı.