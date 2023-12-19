Türkiye, İspanya'ya Tüm Zamanların En Yüksek İhracatını Gerçekleştirdi

Türkiye, sahip olduğu pazar çeşitliliği, jeopolitik konumu, güçlü altyapısı ve nitelikli iş gücüyle İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ocak-kasım ihracatını gerçekleştirdi. İhracat rekorları kırmaya devam eden Türkiye, Avrupa için stratejik bir ticari partner olarak öne çıkıyor.

Türkiye, İspanya'ya 8 milyar 548 milyon 883 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye, sahip olduğu pazar çeşitliliği, jeopolitik konumu, güçlü altyapısı ve nitelikli iş gücüyle hem bölgesinde hem de dünyanın geri kalanında öne çıkarak ihracat rekorları kırmaya devam ediyor.

Özellikle Avrupa için stratejik bir ticari partner olan Türkiye, sürdürülebilir ekonomik büyümesiyle de yatırım yapmak isteyen ülkelerin dikkatini çekiyor.

Türkiye, bu kapsamda ana pazarı Avrupa Birliği'nin (AB) önde gelen ülkelerinden İspanya'ya ihracatını da artırıyor. İkili ticarette atağa kalkan Türkiye ve İspanya, söz sahibi oldukları sektörlerdeki fırsatları değerlendiriyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 232 milyar 915 milyon 365 bin dolara çıktı.

Türkiye, bu dönemde İspanya'ya 8 milyar 548 milyon 883 bin dolarlık ihracat yaparak tüm zamanların en yüksek ocak-kasım rakamına ulaştı. İspanya'ya ihracat yıllık bazda yüzde 2,5 artarken, İspanya'nın Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 3,7 oldu.

İspanya böylece en fazla dış satım yapılan 8. ülke olarak kayıtlara geçti. Ocak-kasım döneminde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler 16 milyar 991 milyon 242 bin dolarla Almanya, 11 milyar 219 milyon 109 bin dolarla ABD, 10 milyar 405 milyon 930 bin dolarla Birleşik Krallık, 10 milyar 242 milyon 301 bin dolarla İtalya, 8 milyar 863 milyon 843 bin dolarla Fransa, 8 milyar 741 milyon 718 bin dolarla Irak, 8 milyar 640 milyon 330 bin dolarla Rusya Federasyonu oldu.

En fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

İspanya'ya en fazla ihracatı, 2 milyar 195 milyon 262 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini, 2 milyar 153 milyon 912 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 209 milyon 700 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 562 milyon 197 bin dolarla elektrik ve elektronik, 397 milyon 265 bin dolarla çelik sektörü izledi.

Otomotiv sektörünün ihracat artışı 532 milyon 915 bin dolar (yüzde 32,1) olarak kayıtlara geçti. Zeytin ve zeytinyağı ihracatındaki yüzde 520,6'lık artış dikkat çekerken, sektörün ihracatı 42,6 milyon dolardan 264,7 milyon dolara yükseldi.

İstanbul'un İspanya'ya ihracatı 3,5 milyar doların üzerine çıktı

İller bazında bakıldığında yılın 11 ayında İspanya'ya en fazla dış satımı İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbul'dan İspanya'ya ihracat 3 milyar 629 milyon 99 bin dolar oldu.

Bu dönemde Bursa'dan 1 milyar 25 milyon 533 bin dolar, Kocaeli'den 951 milyon 250 bin dolar, İzmir'den 752 milyon 9 bin dolar, Sakarya'dan 542 milyon 300 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşti.

TİM verilerine göre, İspanya'ya ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen ihracat miktarları (bin dolar) ve geçen yılın aynı dönemine göre artış oranları şöyle: