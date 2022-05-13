Türkiye-İspanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu toplantısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 20 milyar dolarlık yıllık ikili ticaret hacmi hedefine yaklaşan Türkiye ve İspanya'nın iş birliklerini artıracak önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Türkiye-İspanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 2. dönem toplantısı dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de resmi temaslarda bulunan Bakan Muş, İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto ile görüştü.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri farklı alanlarda daha ileriye taşımayı hedefleyen bir protokole imza atan iki bakan, daha sonra büyük ölçekli firmaların direktörlerinin katılımıyla İspanya Ticaret Odası'nda organize edilen toplantıya başkanlık ederek, iş insanlarına hitap etti.

Bakan Muş, İspanya Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, ikili ticaret hacminin 2021'de 16 milyar dolar olduğunu ve 2022'nin ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 16'lık bir artış kaydedildiğini vurgulayarak, Kasım 2021'de Türkiye'de yapılan zirvede kararlaştırılan 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine adım adım yaklaşıldığını ifade etti.

"Türkiye, küresel ölçekte yaşanan büyük sınamalarda dahi, güvenli ve sağlam bir tedarikçi olarak rüştünü bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye en isabetli adres olmaya devam ediyor." diyen Muş, Avrupalı üreticilerin tedarikçilerini çeşitlendirmeye başladıklarında Türkiye'nin ön plana çıktığını ve bunun İspanya ile ticarete de olumlu yansıdığını kaydetti.

Bakan Muş, İspanya merkezli çok uluslu şirketlerin Türkiye'yi daha iyi bir yerde konumlandırdığını, iki ülkenin imkanlarını birleştirdiği taktirde potansiyelin çok daha fazla artacağını söyledi.

Türkiye'nin İspanya ihracatının yaklaşık 3'te 1'ini tekstil ürünlerinin oluşturduğunu ve lojistik anlamda çok iyi bir iş birliği bulunduğunu aktaran Bakan Muş, otomotiv, makinenin yanı sıra bilişim, sağlık, savunma, yeşil mutabakatı eylem planları ve hizmet sektörlerinde de iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

İspanya'nın Türkiye'ye yatırım yapan ülkeler sıralamasında, 8 milyar dolar ile 8. sırada olduğunu kaydeden Muş, mevcut iş birliğini dijitalleşme, akıllı şehirler, yapay zeka, savunma, havacılık, uzay endüstrisi alanların da geliştirecek önemli potansiyellerin olduğunun altını çizdi.

Bakan Muş, "İstanbul-Barselona arasında ro-ro gemi taşımacılığı hattının bir an önce açılmasını için elimizden geleni yapacağız. "dedi.

Diğer yandan geçen yıl salgına rağmen 104 bin İspanyol turistin Türkiye'ye, 140 bin Türk'ün de İspanya'ya geldiği bilgisini paylaşan Muş, sağlık turizmini de geliştirmek için yeterli imkanlar olduğunu ifade etti.

"Türkiye bizim için çok önemli stratejik bir ortak"

İspanyol bakan Maroto da iki ülkenin karşılıklı çıkarlarına uyumlu olarak, diyalog ve iş birliğini artırıcı, verimli bir toplantı geçirdiklerini vurgulayarak, "Türkiye bizim için çok önemli stratejik bir ortaktır. Dünya çapında çok önemli ticari ortaklarımızdan biri olan Türkiye, hem ekonomik hem de ticari olarak şirketlerimiz için çok önemli bir pazar." dedi.

İki ülkenin imkanlarını en iyi şekilde kullanarak, salgın boyunca çok verimli iş birliği yaptığını aktaran Maroto, mevcut küresel ortamda, Türkiye ve İspanya'nın enerji ve ham madde sorunlarına karşı ortak mücadele edebileceğini belirtti.

İspanyol bakan, özellikle su, yenilenebilir enerji, havacılık, denizcilik ve savunma alanlarında tecrübeli İspanyol firmaların Türkiye'deki iş birliklerini artırması çağrısında bulundu.

Bakan Maroto, "Türkiye'ye ilgi artarak devam etmektedir. Orta Doğu ve Asya'ya yönelik olarak da Türkiye bizim için çok önemli bir platformdur. Türkiye'nin bu ülkelerde güçlenmesinde İspanyol firmaları da önemli katkı sağlayabilir." şeklinde konuştu.

Türkiye'de 700'den fazla İspanyol, İspanya'da da 100'den fazla Türk firması faaliyet gösterirken, İspanya Türkiye'nin ihracatında 5. ve ithalatında 6. sırada.

Bakan Muş, Türk ve İspanyol firmaların temsilcileriyle yapacağı toplantılarla Madrid'deki görüşmelerini sonlandırarak akşam saatlerinde buradan ayrılacak.