Türkiye-İspanya JETCO Toplantısı ve İş Forumu yapıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) dünya çapındaki 5. en büyük ticaret ortağı konumundayken, İspanya, Türkiye'nin AB içerisindeki 4. en büyük ticaret ortağıdır." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) düzenlenen Türkiye- İspanya JETCO Toplantısı ve İş Forumu'na Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İspanya Ekonomi, Ticaret ve İşletmeler Bakanı Carlos Cuerpo, DEİK Başkanı Nail Olpak ve iş insanları katıldı.

Bolat, JETCO toplantısı sırasında, ikili ticaret ve yatırımlarının müteahhitlik ve teknik danışmanlık, ihracatın finansmanı, ulaşım, lojistik, enerji, turizm, bilim, teknoloji, savunma gibi konularda iş birliklerini detaylandırdıklarını söyledi.

Ayrıca, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri gibi AB ile ilgili konularda İspanya'nın desteğini ele aldıklarını kaydeden Bolat, Türkiye'nin dünya ekonomisinde güvenilir ticaret ortağı ve önemli bir merkez olarak hizmet verdiğini belirtti.

Bolat, şöyle devam etti:

"Türkiye ve AB, ticaret, yatırım, turizm ve doğrudan yabancı yatırımlar alanlarında çok güçlü ortaklardır. Türkiye, Avrupa Birliği'nin dünya çapındaki 5. en büyük ticaret ortağı konumundayken, İspanya, Türkiye'nin AB içerisindeki 4. en büyük ticaret ortağıdır. Aynı dönemde, Türkiye'ye gelen dolaylı yatırımlar 277 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'nin yurt dışına yaptığı doğrudan yatırım çıkışları 2023 yılı itibarıyla 58 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye, ticaret ortaklarıyla güçlü bağlar kurma konusunda kararlıdır.

Bu işbirliği, 2024 yılında gerçekleşen 19,2 milyar dolarlık ticaret hacmimizle de açıkça görülmektedir. 2024 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez, önümüzdeki 5 yıl içinde 25 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşma hedefini bakanlarımıza vermiştir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Karşılıklı yatırımlar açısından iki ülke arasında artan bir ortaklık görüyoruz"

Bolat, karşılıklı yatırımlar açısından iki ülke arasında artan bir ortaklık gördüklerini belirterek, "İspanya'nın Türkiye ekonomisine katkısı, 783 şirket ve yaklaşık 18 milyar dolarlık yatırımla çok değerlidir ve bu desteği büyük bir takdirle karşılıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den İspanya'ya tekstil, inşaat, elektrikli ev aletleri ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren 133 Türk şirketi tarafından yaklaşık 173 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Bolat, İspanya'nın, Türkiye'deki 5. en büyük uluslararası yatırımcı konumunda olduğunu dile getirdi.

İkili yatırım ilişkilerini karşılıklı olarak daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirten Bolat, "Bu bağlamda, iki dost ve kardeş ülke arasında mevcut yatırımın karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmasını yenilemek için yoğun çaba harcıyoruz. Yeni anlaşmanın, günümüzün modern küresel ekonomik koşullarında iş insanlarının ihtiyaçlarına daha iyi hizmet etmesini hedefliyoruz." dedi.

Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarında Türk şirketleri için finansman fırsatları duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. İspanyol hükümeti, bu alanlardaki Türk sektörlerini finanse etmeye hazırdır. İspanya, Türk müteahhitlerinin imza projeler yürüttüğü bir ülkedir. Türk müteahhitlik firmaları, toplam değeri 1 milyar dolar olan 6 projeyi üstlenmiş durumdadır. Bu girişimleri, ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağların güçlenmesi adına tüm kalbimizle destekliyoruz. JETCO toplantımızda iki bakan olarak, şirketlerimiz arasında üçüncü ülkelerde iş birliğini de ele aldık. Özellikle Körfez, Ukrayna, Afrika ülkeleri, Orta Asya ülkeleri ve Latin Amerika'da iş birliklerine değindik.

Türkiye ile AB arasındaki ikili ticaretin artırılması, her iki taraf için karşılıklı fayda sağlayacaktır. Bu doğrultuda Avrupa Komisyonu ile üst düzey bir ticaret diyaloğu kurmuş bulunuyoruz. Bu sürecin yalnızca hükümetler tarafından gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Özel sektör temsilcileri olarak, bu gerekliliğin AB çevrelerinde ve iş dünyası bağlantılarında her platformda vurgulanmasının önemini sizlerden rica ediyoruz. Savunma ve yenilenebilir enerji alanları, İspanya ile iş birliğimizde iki önemli başlık olarak öne çıkmaktadır. Bu alanlarda, yenilenebilir enerji, hidrojen, karbon ayak izi azaltımı, enerji verimliliği ve savunma ile havacılık sanayi ve denizcilik projelerinde ekonomilerimizi teşvik ederek, ekonomik bağlarımızı daha da derinleştireceğimize ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendireceğimize inanıyoruz."

Bolat, Akdeniz'in iki güçlü ülkesi olarak, doğudan batıya uzanan ekonomik köprü kurma iradesini somut adımlarla pekiştirdiklerini, geçen yıl 19,2 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacmini çok daha yukarılara taşıma hedefiyle karşılıklı yatırımları artırmak ve ortak projeleri genişletmek için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizdi.