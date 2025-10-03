Türkiye İş Kurumu Gençlik Programı Kontenjanı 150 Bine Çıkarıldı

Üniversite öğrencilerinin hem eğitimlerine devam edip hem de iş deneyimi kazanabilmelerini sağlayan Türkiye İş Kurumu Gençlik Programı'nın kontenjanının bu yıl 150 bine çıkarıldığı açıklandı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 100 bin öğrenci için uygulanan program, yoğun talep ve olumlu geri dönüşler üzerine genişletildi. Devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen uygulama; gençlere iş arama becerileri, finansal okuryazarlık, CV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler sunarken aynı zamanda gelir elde etme fırsatı sağlıyor.

Her üniversitenin kendi öğrencilerine özel planlanan program haftada en fazla üç gün uygulanacak. Böylece öğrenciler derslerinden geri kalmadan hem okuyup hem çalışabilecek.

Programa katılan öğrencilere günlük bin 83 TL ödeme yapılacak. Katılım gününe göre öğrenciler aylık yaklaşık 5 bin 415 TL ile 15 bin 162 TL arasında gelir elde edebilecek. Ayrıca, kısa vadeli sigorta primleri de kurum tarafından karşılanacak.

Başvurular, kurumun internet sitesi üzerinden yapılabilecek. - SAMSUN